Quando a Volvo criou em 1959 o cinto de segurança de três pontos, e com a patente aberta a toda a indústria automóvel, já os seus engenheiros previam quão revolucionária seria esta invenção.

Futuro Volvo EX60 eléctrico estreia cinto de segurança revolucionário

Pois a construtora sueca eleva agora a aposta na segurança rodoviária com o primeiro cinto de segurança multi-adaptativo do mundo, capaz de ajustar-se em tempo real às características físicas de cada ocupante e às condições específicas de cada acidente.

Desenvolvido e testado no laboratório de colisão Safety Centre da Volvo Cars, que está a celebrar os 25 anos, o equipamento apoia-se em sensores avançados montados no interior e no exterior do veículo.

Com os dados obtidos, "interpreta" variáveis como a altura, peso, morfologia e posição sentada de cada passageiro, bem como a dinâmica precisa da colisão, para aplicar uma força de contenção personalizada.

A titulo de exemplo, um ocupante de maior porte envolvido num acidente grave beneficiará duma carga de contenção mais elevada para reduzir o risco de lesões na cabeça.

Já uma pessoa menos pesada num embate ligeiro será protegida com uma força inferior, reduzindo a probabilidade de fracturas nas costelas.

O novo cinto multi-adaptativo faz parte dum ecossistema de segurança mais amplo, articulado com airbags, sistemas de detecção de ocupantes e assistentes de condução, podendo evoluir ao longo do tempo com atualizações remotas do software.

A estreia desta evolução na segurança rodoviária será feita no Volvo EX60 100% elétrico, que tem lançamento previsto para o próximo ano; falta saber se a patente também será aberta a todos os construtores automóveis como aconteceu com o cinto de três pontos.

