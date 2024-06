Futuro próximo da Fiat arranca com o Grande Panda

São as primeiras imagens do que será um dos novos pontas de lança da Fiat: o Grande Panda assume a ligação ao citadino que o inspira mas com um formato bem maior.

Com a estreia oficial agendada para 11 de Julho, o crossover será construído sobre a plataforma Smart Car da Stellantis, capaz de equipar grupos motopropulsores eléctricos, híbridos ou puramente a gasolina.

Com apenas 3,99 metros de comprimento, apresenta-se com linhas muito limpas e superfícies suaves, que não escondem o visual cúbico para oferecer a melhor habitabilidade a bordo para cinco ocupantes.

Pronto para a cidade

O Grande Panda distingue-se de imediato pelas linhas horizontais a definirem a grelha fechada com uma assinatura pixelizada LED, com as luzes diurnas transformadas em "piscas" nas mudanças de direcção.

A ligação ao Panda dos anos 80 está presente nas letras tridimensionais impressas directamente na parte inferior das portas, numa homenagem à versão 4×4.

Atrás, assume uma pequena asa sobre o vidro da bagageira e farolins 3D, com a robustez do conjunto a ser realçada pelas cavas das rodas proeminentes para acolher rodas de 17 polegadas.

Ficam a faltar as imagens do habitáculo, que deverão ser reveladas mais perto da data da estreia oficial deste primeiro exemplo da nova família da Fiat.

Por saber ficam igualmente as soluções motrizes para o Grande Panda mas, à partida, deverá seguir a mesma linha dos novos Citroën C3 e Opel Frontera com quem partilha a plataforma.

A confirmar-se significa que terá duas versões 100% eléctricas de 83 kW (113 cv) com autonomias diferenciadas, sem esquecer as opções micro híbridas e puramente a gasolina.

O compacto urbano será seguido por um novo lançamento a cada ano, sempre sobre a plataforma STLA Smart.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?