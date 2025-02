Futuro ID.1 será ''eléctrico'' mais barato da Volkswagen... só em 2027!

Ainda nem o ID.2all por 25 mil euros passou da fase de protótipo, quando foi revelado há dois anos, e já a Volkswagen avança com a primeira imagem do futuro citadi no que irá estrear oficialmente a 5 de Março.

Apontado aos 20 mil euros, é a resposta eléctrica da insígnia germânica a rivais como o Dacia Spring, assim como aos citadinos chineses que começam a invadir as estradas europeias… mas só chegará em 2027!

Aquele que já é apelidado como ID.1 foi mencionado pela primeira vez em 2020 para, com a chegada da pandemia da Covid-19, nunca mais se ter falado dele desde então.

O projecto foi agora reavivado sob a supervisão da Skoda, ela que está responsável pelo desenvolvimento do grupo Volkswagen na Índia.

Este mercado, que está a ser marcado por um elevado crescimento, prepara-se para ser associado à electrificação apoiada em carros compactos e baixo custo e com emissões zero.

À partida, o futuro ID.1 não assumirá a plataforma eléctrica MEB Entry, como o director executivo da marca alemã Thomas Schäfer avançou esta quarta-feira na fábrica de Wolfsburg num evento dedicado ao ID.2all.

Sendo ela demasiado dispendiosa para os propósitos que se querem atingir com o novo citadino, poderá ser suportado por um "derivado" mais económico, e nem sequer está descartada uma parceria com outro construtor.

Quanto ao sistema motriz e respectivo "alimentador" energético, segundo o portal L’Argus, o ID.1 poderá usar uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 38 kWh para um motor com cerca de 40 kW (55 cv).

Construção em Palmela?

Se o ID.1 parece ser o nome "lógico" do citadino, Thomas Schäfer explica que estão a ser estudados nomes "híbridos" que permitam perpetuar modelos históricos da construtora nesta era eléctrica.

Não estão de fora designações como ID.Beetle, ou mesmo ID.Up, sendo esta a sequência lógica face a este compacto com apenas 3,60 metros de comprimento.

Quanto ao local de produção a escolher, a ideia da Índia ou da China vêm logo à cabeça, a menos que os parceiros europeus adoptassem uma estratégia que permitisse reduzir os preços dos "eléctricos" na Europa.

A Autoeuropa poderia ser beneficiada nesse campo, embora a possibilidade mais concreta seja na fábrica de Martorell da Seat na Catalunha, onde serão produzidos os Volkswagen ID.2 e Cupra UrbanRebel.

Uma certeza é que o ID.1 nunca chegará ao mercado europeu antes de 2027, e só depois do ID.2 a ser lançado já no próximo ano.

