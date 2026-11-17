Estão a ser "preparadas" novas motorizações híbridas, sobre uma plataforma inédita, para a sétima geração do Honda CR-V que chegará em meados de 2027 à América do Norte.

O lançamento acontece numa altura em que o "disparo" nos preços dos combustíveis favorece esta solução, que já representa uma quota de mercado de 16,3% naquele território.

Com chegada prevista à Europa no ano seguinte, o SUV será o primeiro dos 15 modelos previstos até 2030 com a nova geração daquela solução 100% híbrida.

Até menos 10% de consumo

O novo sistema motriz continua a combinar um motor a gasolina de quatro cilindros do ciclo Atkinson a dois propulsores a electrões, mas irá ganhar uma "nova tracção integral elétrica" de acordo com a Honda.

Não foram avançados dados sobre a potência mas a insígnia japonesa sublinha que reduzir até 10% o consumo de gasolina face ao actual SUV, e até 30% dos custos de produção são objectivos a atingir.

Já a nova plataforma modular híbrida em que irá assentar destaca-se pelo peso mais reduzido e pelo elevado índice de partilha de componentes entre os vários modelos que irão usar essa base técnica.

A rigidez da carroçaria também será optimizada para melhorar o comportamento em curva e a estabilidade em qualquer circunstância.

Mais especificações técnicas sobre o futuro CR-V só quando ele for apresentado numa data ainda não divulgada, apoiado numa estética que a Honda sublinha como ousada.

Texto: P.R.S.

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