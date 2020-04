Futuro BMW Série 2 "descamuflado" nas redes sociais

Será este o futuro Série 2 Coupé que a BMW está a desenvolver? Tudo parece indicar que sim, se se fizer fé nas duas fotografias do modelo que começaram a circular nas redes sociais no fim-de-semana.

E, embora tenha uma coberta por cima do carro, que pouco deixa ver a carroçaria, é possível apreciar as áreas frontal e traseira de forma pormenorizada.

Ao contrário do mais recentes modelos da marca bávara, neste exemplar que pode ser o futuro M240i Coupé, a grelha é bem menor de duplo rim.

Os faróis ganharam um aspecto ainda mais afilado do que a versão actual, e no pára-choques destacam-se as enormes entradas de ar triangulares. Atrás, os farolins rompem igualmente com o estilo da actual geração do BMW Série 2.

Quase imperceptível é o símbolo M que se vislumbra na grelha inferior, o que justifica os proeminentes escapes sob o pára-choques traseiro e a pequena asa na porta da bagageira, que também comporta o logótipo do lado direito.

Embora sejam muitas as dúvidas se o protótipo em questão terá alguma correspondência com um futuro M240i Coupé, os entusiastas da marca bávara confirmam que as imagens se referem ao G42.

O modelo, agendado para sair no próximo ano, poderá ser tracção traseira, em contraponto às variantes Gran Coupé, e muito possivelmente não terá uma variante descapotável.