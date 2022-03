No final dos anos 60 e início da década de 70, fizeram-se alguns dos protótipos mais delirantes da indústria automóvel.





Futurista selvagem: Maserati Boomerang festeja 50 anos

Um deles foi o Maserati Boomerang, que celebrou 50 anos na quarta-feira sobre a sua estreia no salão automóvel de Genebra.

Desenhado pela Italdesign de Giorgetto Giugiaro, esta ideia futurista teve como base o Maserati Bora.

Os 314 cv debitados pelo bloco V8 de 4.7 litros, montado na área central traseira num ângulo de 90 graus, leva-o a roçar os 300 km/hora.

O super desportivo de dois lugares nunca viu a luz do dia como modelo de produção mas deixou um legado estilístico que se reflectiu em outras produções de Giugiaro.

A originalidade estética do Boomerang reflectiu-se nas suas linhas arrojadas e claras, com a dianteira em forma de cunha a passar uma imagem de potência e velocidade.

Foi desenhado ao longo de uma linha horizontal que dividia o super carro em dois, marcado pelo pára-brisas fortemente inclinado e pelo tejadilho panorâmico.

As janelas, especialmente originais nas duas portas, foram divididas por uma barra metálica, com os faróis quadrados retrácteis e os farolins horizontais a destacarem-se no conjunto.

No interior, saltava de imediato à vista a enorme e saliente coluna do volante sem raios, com o painel de instrumentos nela embutida, e os bancos quase colados ao solo.

O único exemplar do Maserati Boomerang fez várias aparições em provas internacionais e mudou inúmeras vezes de mão em leilões da especialidade.

Não será considerado o seu descendente directo mas o actual Maserati MC20 já conseguiu um impacto muito positivo junto de todos aqueles que amam super desportivos de excepção.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?