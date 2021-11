Tem um Ferrari 488 e um Brabus G63 na garagem mas o que ele queria mesmo era um Fiat Panda. Há duas semanas, Arturo Vidal surpreendeu tudo e todos quando chegou ao campo de treinos do Inter de Milão ao volante do citadino italiano.





Futebolista Arturo Vidal troca Ferrari e Brabus por um Fiat Panda

E nem sequer é o último modelo: o médio chileno escolheu antes a versão que saiu para a rua há 35 anos, após a renovação do modelo lançado em 1980.

"Por fim chegou o meu presente; os meus sonhos cumpriram-se", destacou, ufano, o jogador. "Há anos que o esperava mas, por fim, consegui recebê-lo!".

E, ao chegar aos treinos pela primeira vez ao volante do Panda, Vidal não deixou de sublinhar o facto. "A vida deu-me muitas oportunidades, mas sei que sou feliz com as mais pequenas; meu Pandita!".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?