Fuso arranca produção da nova eCanter eléctrica no Tramagal

A Fuso assinalou esta semana o arranque da produção da quinta geração da eCanter eléctrica na fábrica de Tramagal, Abrantes.

Mais potente e eficiente, e com maior autonomia e variedade de aplicações distinguem o novo camião ligeiro 100% eléctrico.

O modelo representado no nosso país pela Astara foi um dos destaques no salão IAA Transportation em Hanover em Setembro do ano passado.

O primeiro-ministro António Costa e o secretário de estado da economia Pedro Cilínio, assim como representantes da empresa, celebraram a saída da linha de montagem da primeira unidade.

Três baterias à escolha

O Fuso eCanter é proposto com seis distâncias entre eixos, de 2,50 a 4,75 metros, e um peso bruto admissível de 4,25 a 8,55 toneladas, com a capacidade de carga do chassis a chegar às cinco toneladas.

Equipado com um sistema de transmissão optimizado, integra motores eléctricos de 110 kW (150 cv) ou 129 kW (175 cv).

O binário é de 430 Nm, com a velocidade máxima a estar limitada electronicamente a 89 km/hora.

Consoante a distância entre eixos, estão disponíveis três baterias (S, M e L) com capacidades de 41 a 124 kWh e autonomias de 70 a 200 quilómetros.

O sistema combinado de carregamento (CCS) é o padrão, sendo as operações possíveis até 104 kW.

O carregamento rápido DC, de 20 a 80% da bateria, varia entre os 24 e os 39 minutos.

Já o carregamento AC, de 11 e 22 kW, demora entre quatro e seis horas, também em função da capacidade da bateria.

