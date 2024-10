Duas estreias mundiais pela Mini e a confirmação de que o iX5 Hydrogen será uma realidade em 2028 definem a presença da BMW no salão automóvel de Paris.

Fúria sem barulho: Mini Cooper e Aceman já são JCW Electric

Ladeados pelos protótipos Vision Neue Klasse e Vision Neue Klasse X da insígnia germânica, o destaque foi dado obviamente aos dois Mini preparados segundo a filosofia John Cooper Works.

É verdade que não se pode descrever o Mini Cooper 100% electrificado como fleumático, tendo em conta os seus motores de 184 e 218 cv mas, para os fãs das versões JCW, faltava uma variante mais "picante".

Explosivo em modo go-kart

Pois o desportivo ganha mais 40 cv e 20 Nm na proposta John Cooper Works Electric para chegar aos 190 kW (258 cv) e 350 Nm, sendo os mesmos os números para o Mini Aceman JCW eléctrico.

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora demora 5,9 segundos para o primeiro e 6,4 para o segundo, com a velocidade máxima a ser tabelada electronicamente nos 200 km/hora.

A dar-lhes energia está uma bateria de 54,2 kWh brutos para uma autonomia até 371 quilómetros no Mini JCW Electric, e até 355 quilómetros no Mini Aceman JCW Electric.

Um botão Boost à esquerda do volante reforça as sensação go-kart ao dar mais 20 kW (27 cv) para as ultrapassagens… ou apenas para ser o primeiro a arrancar quando o sinal passa para verde!

A condução torna-se ainda mais ágil com s configurações específicas da suspensão em ambos os desportivos, reforçada por pneus de alto desempenho com elevada "colagem" ao alcatrão.

Um potente sistema de travagem em Chili Red com o logótipo JCW a branco nas pinças de travão foi concebido para garantir desacelerações precisas e seguras, mesmo em situações de condução exigentes.

Sofrer de desejo

Uma certeza é que ambas as propostas foram "desenhadas" para fazer os adeptos do JCW sofrerem… de desejo!

A decorar um exterior profundamente aerodinâmico está o típico preto, exaltado pelas faixas do capô e do tejadilho em vermelho, com o Aceman a exibir o verde como cor principal.

Não falta o logótipo em vermelho, branco e preto da JCW inspirado numa bandeira axadrezada a adornar a grelha octogonal.

A concepção do habitáculo reflecte o mesmo esquema de cores com o padrão em preto e vermelho a decorar a superfície tricotada do tabliê.

Os bancos do condutor e do "pendura" são estofados em pele sintética a preto com costuras vermelhas a contrastar.

O ecrã multimédia OLED resume todos os dados relevantes do veículo enquanto os novos modos Mini Experience personalizam o ambiente a bordo.

A apoiar a condução estão sistemas como o controlo automático da velocidade e da distância para facilitar o uso quotidiano na cidade.

O pacote opcional Mini Navigation propõe visualizações tridimensionais com dados actualizados do trânsito, enquanto o Driving Assistant Plus reforça a assistência ao condutor.

