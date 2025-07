François Provost é o novo director executivo do grupo Renault

Duas semanas após a nomeação de Duncan Minto como director executivo interino do grupo Renault, foi esta quarta-feira oficializado o nome de François Provost para a administração e direcção executiva do conglomerado automóvel francês.

A nomeação feita pelo conselho de administração, presidida por Jean-Dominique Senard, tem efeito já partir desta quinta-feira para um mandato de quatro anos.

Anteriormente director de compras, parcerias e assuntos públicos, François Provost é um executivo experiente com 23 anos de serviço no seio do construtor gaulês.

Muito próximo de Luca de Meo, que abandonou repentinamente a direcção do grupo há menos de dois meses, o novo responsável esteve envolvido nas principais decisões do plano estratégico Renaulution desde que foi implementado em 2021.

"Estou confiante de que François Provost liderará o grupo com discernimento e determinação num ambiente que exige tanto rigor na execução e na visão estratégica como na capacidade de inovação", sublinhou Jean-Dominique Senard.

"Graças à sua experiência e conhecimento da empresa, poderemos concluir a implementação do nosso plano estratégico, finalizar os termos do próximo, e garantir a sua execução bem-sucedida".

Nascido em 1968, François Provost é licenciado pela École Polytechnique e engenheiro-chefe do Corps des Mines. Após iniciar a carreira na administração pública de topo, ingressou no grupo automóvel em 2002.

Ocupou vários cargos executivos em França e na Europa, incluindo a direcção da Renault-Nissan Portugal entre 2005 e 2008.

A experiência profissional que adquiriu tornou-o num líder estratégico, tendo desempenhado um papel fundamental no estabelecimento de grandes parcerias com grupos globais como a Nissan, Geely e Aramco.

