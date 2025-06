Francesco Bagnaia impressiona-se ao volante do Lamborghini Temerario

Há mais um campeão do MotoGP a saborear as qualidades do Lamborghini Temerario: o volante do super desportivo híbrido foi entregue a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia para tirar partido dos 920 cv de potência extrema debitados pelo V8 biturbo hibridizado.

"Nunca tinha sentido nada parecido", exclama o piloto da Ducati Lenovo Team. "Em vez dum biturbo, o V8 quase parece um motor naturalmente aspirado com uma admissão aprimorada; chegar às 10.000 rotações por minuto é incrível!".

Para além da facilidade com que se conduz, foi o poder de aceleração que mais surpreendeu ‘Pecco’, como o campeão italiano é alcunhado em pista. "É uma combinação impressionante!", sublinha.

Afinal, o apoio dado pelos três motores eléctricos deixam o Temerario" correr" dos zero aos 100 km/hora nuns delirantes 2,7 segundos, subindo aos 7,1 segundos caso queira atingir os 200 km/hora, para uma velocidade de ponta de de 343 km/hora.

