O Forza Horizon 5 só será lançado no mercado a 9 de Novembro mas os entusiastas podem já deliciar-se com o trailer do jogo… de oito minutos!

Os jogadores são primeiro "largados" de helicóptero no topo de um vulcão a bordo de um Ford Bronco.





A cena seguinte leva-os num Corvette C8 por estradas mexicanas antes de entrarem num troço de terra fustigado por uma traiçoeira tempestade de pó.

Segue-se um Porsche 911 Safari em florestas tropicais para depois entrar em acção um Mercedes-AMG Project One.

À semelhança das anteriores versões, o Forza Horizon 5 distingue-se por grafismos de alta qualidade.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?