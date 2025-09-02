 Pesquisa
ForTwo está de volta como Smart #2… mas só em 2027!

11:20 - 02-09-2025
 
 
O salão automóvel de Munique será palco privilegiado para os principais (mas não todos!) construtores automóveis revelarem as suas propostas quando as portas abrirem ao público a 9 de Setembro.

A Smart será uma dessas insígnias, tendo em plano de evidência os actuais #1, #3 e #5 mas a novidade anunciada esta terça-feira apenas será revelada no final do próximo ano.

Trata-se nada mais, nada menos do que o futuro Smart #2, um "eléctrico" apontado ao segmento A europeu, tendo como patrono o icónico ForTwo.

Baptizado como project:two, o visual estará a cargo da Mercedes-Benz enquanto a Geely será responsável pela engenharia; o citadino será produzido na China tendo como óbvio objectivo a redução de custos.

O futuro Smart #2, que deverá tomar como base a nova plataforma ECA (Arquitectura Eléctrica Compacta) e que contará com novas soluções tecnológicas, poderá crescer dos 2,70 metros de comprimento do ForTwo para cerca de 3,10 metros.

Mesmo se a construtora tenha explicado que o modelo está na fase final de design e desenvolvimento, não há quaisquer fotografias a darem corpo às suas formas.

As únicas imagens que servem de aperitivo mostram a sombra do carro em perfil, dando a ideia de que irá reflectir o espírito do citadino original.

Com estreia mundial anunciada para o final do próximo ano, o Smart #2 só deverá entrar em 2027 no mercado, o que irá coincidir com o 30.º aniversário do citadino.

