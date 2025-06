Forthing U-Tour aposta no espaço com toques de requinte

Nunca o mercado dos veículos familiares esteve tão concorrido como nos tempos atuais, e mesmo se os monovolumes estão em declínio, "substituídos" pelos SUV de sete lugares, o segmento está a reforçar-se com várias opções vindas da China.

O Forthing U-Tour é o exemplo mais recente: o MPV assume-se como um verdadeiro carro de família com espaço para sete adultos, assente numa roupagem premium e tecnológica.

Em termos mecânicos, a aposta assenta em duas configurações, apoiadas numa motorização puramente a gasolina sem esquecer a alternativa bifuel.

Na sua base está um bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros, com 197 cv e 285 Nm passados ao eixo dianteiro, associado a uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações.

Com um consumo médio em redor dos 7,5 litros/100 km, a velocidade máxima cifra-se nos 180 km/hora, demorando 10,2 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Já o Forthing U-Tour BiFuel conta com uma adaptação GPL acoplada ao mesmo motor mas com a potência e o binário a baixarem, respectivamente, para os 156 cv e 259 Nm, com o consumo combinado a cifrar-se nos 10,2 litros por cada centena de quilómetros.

A dotar mecanicamente ambas as propostas está uma suspensão dianteira independente MacPherson com barra estabilizadora transversal, sendo a traseira com eixo de torção, e o sistema de travagem a ser composto por discos ventilados à frente e sólidos atrás.

Contra a rotina

O figurino exterior do MPV foge à rotina quando visto de frente, face à enorme grelha em forma de fuso alinhado com as ópticas de corte acentuado, enquanto atrás a estética é mais consensual, sendo o conjunto assente em jantes de 18 polegadas em liga leve.

Face aos 4,85 metros de comprimento que tem de comprimento, com a distância entre ambos os eixos a chegar aos 2,90 metros, não é surpresa o espaço a bordo para sete pessoas, com a capacidade da bagageira a variar entre os 234 e os 2.032 litros.

A definir o interior modular estão materiais e acabamentos de qualidade, onde não faltam as peles vegan e um leve revestimento em madeira numa configuração 2+2+3.

Significa assim que os lugares à frente e no meio comportam quatro "poltronas" espaçosas aquecidas, ventiladas e reguláveis por via electrónica em profundidade.

A definir o posto de condução está um painel a toda a largura do tabliê, a juntar ecrãs de 10,25 polegadas para a instrumentação e multimédia, sendo este compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

No campo dos apoios à condução, podem contar-se com velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção e alerta de saída de faixa, assistente de congestionamento, e câmara traseira com visão panorâmica e sensores de estacionamento à frente e atrás.

O Forthing U-Tour já tem as reservas abertas no nosso país, com a versão 100% a gasolina a arrancar nos 37.500 euros e a variante bifuel nos 40.250 euros.

