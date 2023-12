As mudanças por fora são ligeiras mas não escondem o bom gosto imprimido por Jean-Éric Vergne na personalização do seu DS 7 E-Tense 4x4 360.

Fórmula E: Jean-Éric Vergne já recebeu prenda de Natal da DS Automobiles

O bicampeão de Fórmula E trocou o híbrido plug-in DS 4 E-Tense 225 pelo topo de gama da insígnia francesa.

A personalização exterior foi realizada pelas equipas da marca, segundo as orientações do piloto, "visando uma harmonia requintada".

Iniciado no DS Design Studio Paris, o trabalho foi depois completado nas instalações da DS Performance.

O acabamento bicolor combina o Satin Grey com apontamentos metalizados e minerais, com um preto lacado que se alonga do tejadilho ao capô.

A cobrir a parte frontal, a nova cor esbate-se de forma progressiva pela carroçaria para o tom Lacquered Grey que faz parte das opções cromáticas do SUV.

O efeito global é reforçado por elementos gráficos no pára-choques dianteiro, prolongando a luminosidade das luzes diurnas através da cor da carroçaria.

A personalização continua nos retrovisores laterais, com o mesmo acabamento bicolor e com dois materiais entre cinzento e preto,acetinado e lacado.

A sensação de dinamismo é sublinhada pelas faixas aplicadas alternadamente nos contornos, dando um efeito de velocidade através da cor e do material.

O capô exibe o logótipo JEV com as iniciais do nome do piloto, complementado com o emblema JEV 25 nas portas dianteiras.

Para além de ser o número de competição com que corre no seu monolugar da Fórmula E, também remete para o dia em que nasceu.

Nada foi mexido na parte mecânica do DS 7 E-Tense 4x4 360, o que significa que o híbrido plug-in mantém uma potência combinada de 360 cv.

Capaz de acelerar em 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, a bateria de 14,2 kWh oferece uma autonomia eléctrica até 57 quilómetros.

