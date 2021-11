Lewis Hamilton bateu tudo e todos no Grande Prémio do Brasil que aconteceu domingo no circuito de José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.





Fórmula 1: Hamilton bate Verstappen no GP Brasil em corrida memorável

Foi a sexta vitória na temporada e a 101.ª da carreira para o campeão do mundo em título.

A vitória do piloto da Mercedes no circuito de Interlagos permitiu-lhe reduzir para 14 pontos a diferença pontual para o líder Max Verstappen.

O volante da Red Bull foi segundo classificado nesta luta acesa pela conquista do título mundial da categoria.

Sete vezes campeão do mundo, Hamilton saiu da décima para uma recuperação emocionante, até chegar à traseira do monolugar de Verstappen.

A ultrapassagem ao actual líder do Mundial de Fórmula 1 foi fantástica, com o piloto da Mercedes a vencer o holandês com 10,496 segundos de avanço.

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, cortou a meta no terceiro lugar, a 13,576 segundos do colega de equipa.

Após 19 das 22 provas do campeonato do mundo, Verstappen mantém a liderança, agora com 332,5 pontos, mais 14 do que Hamilton.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 acontece no fim de semana de 19 a 21 de Novembro, com o GP Qatar.

