Fórmula 1: GP Portugal de fora do Mundial de 2022

O Grande Prémio de Portugal não faz parte das 23 etapas que a FIA definiu esta sexta-feira para o campeonato do mundo de Fórmula de 2022, após a reunião do conselho mundial.

Em estreia está o GP Miami na categoria, que será a segunda prova corrida nos Estados Unidos, e a exclusão do GP China.





Grande Prémios da Austrália, Canadá, Singapura e Japão, ausentes dos mundiais de 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.

Regressam ainda os

O Mundial de F1 de 2022 arranca a 20 de Março com o GP Bahrain, no circuito de Sakhir, e fecha a 20 de Novembro com o GP Abu Dhabi

Confira o calendário definido pela FIA para o próximo ano.

