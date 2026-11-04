Forefront Concept: Renault e John Cockerill criam drone militar

A aposta das construtoras automóveis na concepção de veículos militares inovadores está cada vez mais na ordem do dia num mundo cada vez mais em guerra.

A Renault é o exemplo mais recente ao estrear o seu primeiro drone terrestre, desenvolvido em parceria com a John Cockerill, empresa belga ligada ao ramo da defesa.

Totalmente eléctrico e autónomo, o Forefront Concept possui tracção total às quatro rodas direccionais, e está capaz de transportar até 1.000 quilos de carga para uma autonomia a rondar os 400 quilómetros.

Ambientes complexos

A dar-lhe alma estão dois propulsores, numa configuração que lhe permita avançar por terrenos complexos e espaços restritos sem perder manobrabilidade.

A fabricante gaulesa não especifica a potência dos motores nem a capacidade da bateria. As dimensões do futuro veículo também não se conhecem, embora possam ser comparáveis às dum compacto urbano.

Já a John Cockerill será responsável pelos sistemas de operação remota, assim como pelas funções de autonomia e pela adaptação do veículo às exigências militares.

Aplicações na vida civil

Esta incursão na indústria da defesa baseia-se, em grande parte, nas tecnologias provenientes do sector automóvel, com a plataforma robotizada a reutilizar 70% desses componentes para reduzir os custos.

A plataforma robotizada irá dar corpo a futuros veículos que possam ser operados à distância em missões que representem riscos significativos para a vida dos militares.

Não sendo blindado, o veículo é específico para o transporte de material, acções de reconhecimento e evacuação, ou integração de equipamentos especiais são algumas das muitas aplicações previstas.

Sem se resumir apenas à área de defesa, são avançadas aplicações na segurança civil e na logística, sem esquecer intervenções em instalações industriais perigosas ou na vigia e prevenção de incêndios florestais.

Por trás deste Forefront Concept, no entanto, o que mais interessa à Renault é a sua capacidade para produzir, de forma rápida e a baixo custo, plataformas móveis para aplicações militares.

Texto: P.R.S.

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