Ford Trucks a caminho do hidrogénio com motor multicilíndrico

A Ford Trucks assinalou mais um projecto significativo no domínio das tecnologias de transporte sustentáveis.

Depois de em 2023 ter avançado com a investigação de um motor monocilíndrico a hidrogénio, foi agora realizado com sucesso o primeiro arranque do multicilíndrico H2-Ecotorq.

O projecto faz parte do movimento Geração F da construtora de veículos comerciais pesados, focado em tecnologias conectadas e autónomas, sem esquecer as emissões zero de dióxido de carbono.

A Ford Trucks espera lançar em 2025 o seu primeiro camião totalmente eléctrico enquanto prossegue em paralelo o desenvolvimento do F-Max, primeiro veículo com células de combustível de hidrogénio.

Este projecto faz parte do programa Ecossistema de Transporte de Emissões Zero promovido pela União Europeia.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?