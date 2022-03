Passar do vermelho para o verde as luzes de um semáforo a partir de um carro de emergência está mais próximo de tornar-se real que se poderia pensar.





Ford testa semáforos ''inteligentes'' para viaturas de emergência

A Ford está a testar uma tecnologia conectada para semáforos que pode facilitar a resposta ao socorro a ambulâncias, e viaturas de bombeiros e da polícia.

A mesma tecnologia pode ainda ajudar a reduzir os riscos de acidentes causados pelos socorristas quando conduzem em zonas com os semáforos a vermelho.

O teste-piloto insere-se num projecto mais alargado que envolve a testagem de veículos conectados com redes de infra-estruturas em zonas urbanas e rurais.

Em Aachen, na Alemanha, a Ford recorreu a uma estrada com oito semáforos seguidos, todos criados pelos parceiros do projecto. Para os ensaios somaram-se mais dois troços nos arredores da cidade, com três semáforos consecutivos.

Um Kuga Plug-In Hybrid foi equipado com unidades de comunicação com a infra-estrutura, e hardware de prototipagem de controlo rápido para executar o software protótipo instalado no veículo.

Após ser recriada uma situação de resposta de emergência, o veículo enviou um sinal para os semáforos para passarem a verde. Uma vez transposto o cruzamento, os semáforos voltarem ao seu normal funcionamento.

Para testar situações de condução no quotidiano, o veículo recebeu a informação temporal em que os semáforos passam de vermelho para verde e vice versa.



O cruise control adaptativo instalado no Kuga Plug-In Hybrid adequou a sua velocidade para garantir que mais tráfego encontraria o semáforo verde.

Quando o semáforo estava vermelho, a velocidade era reduzida (de 50 para 30 km/hora) muito antes da chegada ao cruzamento. Foi também cronometrada a sua aproximação até à chegada ao semáforo no momento em que este ficou verde.

Para os veículos que se deparem com um sinal vermelho, a tecnologia pode também ajudar a minimizar as travagens bruscas e os tempos de imobilização.



O veículo recebe a informação do semáforo bem antes de chegar ao cruzamento e abranda mais cedo, ajudando a reduzir os congestionamentos.

A comunicação entre veículos e semáforos é possibilitada pela tecnologia C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything).

Esta plataforma unificada conecta veículos a infra-estruturas viárias, assim como a outros veículos e demais utilizadores das estradas.



Os engenheiros da Ford testaram este sistema como parte do projecto Corridor for New Mobility Aachen-Düsseldorf (ACCorD), que decorreu entre Janeiro e 2020 e Março deste ano.

O programa criado pelo ministério federal alemão de meios digitais e transporte, foi apoiado pela universidade RWTH de Aachen, Vodafone, Straßen.NRW (autoridade rodoviária da Renânia do Norte-Vestfália) e o município de Aachen.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?