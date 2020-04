Ford terá cancelado Focus RS híbrido com mais de 400 cv

Lembra-se quando há uns meses lhe dizíamos que o próximo Ford Focus RS seria um "monstro" híbrido com mais de 400 cv de potência? Esqueça isso tudo. É que agora, as informações mais recentes sugerem que a marca da oval azul decidiu cancelar o projecto.

A notícia está a ser avançada pelos franceses da "Caradisiac", que citam uma fonte dentro da Ford e apontam duas razões para esta decisão: a primeira prende-se com as normas anti-poluição cada vez mais apertadas e a segunda com a "contenção de custos".

A primeira razão até podia ser resolvida com o sistema híbrido de que tanto se vinha a falar, mas quanto à segunda questão apontada pelo "Caradisiac" há pouco a dizer. A Ford está apostada em reduzir custos e até procura "joint-ventures" que lhe permitam diminuir os gastos. Como tal, apostar num modelo tão específico como o Focus RS é difícil de justificar, sobretudo quando o Focus ST 2.3 Ecoboost é tão competente.

A somar a tudo isto, é preciso não esquecer o impacto económico da pandemia de coronavírus na indústria automóvel (e outras!), obrigando muitos fabricantes a "fazer contas" e a tomar decisões. Mas até a marca da oval azul o confirmar, vamos manter a esperança de que o Focus RS de quarta geração está a caminho. Nós e todos os fãs de automóveis.