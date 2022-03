A Ford promete não deixar ninguém indiferente às capacidades da nova Ranger Raptor… nem que seja preciso atirá-la de um avião em voo!





Ford Ranger Raptor também sabe voar

A acompanhar o lançamento na Europa, a pick-up é protagonista de uma curta-metragem que quase pode ser confundida com um filme de acção de Hollywood.

Saltar de um avião de carga e passar por baixo dele, acelerar em terrenos de lama e água... tudo num cenário de um aeródromo.

O novo vídeo mantém-se fiel ao conceito do projecto The Good, The Bad and The Bad-R-S-E, realizado pela Ford em jeito de homenagem aos westerns.

Nem foram esquecidas manobras do tipo powerslide, e nuvens de poeira como no filme original de apresentação da Ranger Raptor.

As filmagens da produção foram antecedidas por três meses de planeamento, e envolveram uma equipa de 38 elementos.

Durante três dias, ficou encerrada num aeródromo fechado ao público onde, em tempos, foram construídos e testados jactos militares.





Os saltos e as derrapagens foram concebidos e realizados por Paul Swift, duplo de referência mundial em condução de alta precisão.

Atrás das câmaras esteve o realizador Nick Piper, que já trabalhou com artistas como Madonna e Lenny Kravitz, para mostrar a ferocidade da nova Ranger Raptor.

O guião do filme exigia que uma tripulação de oito pessoas voasse pela pista de 1.800 metros a 200 km/hora.

Era a velocidade necessária para que as câmaras pudessem mostrar a emocionante fuga da pick-up do porão de carga, ao libertar-se de uma rede de aço com 22 metros.

As sequências dinâmicas foram captadas por uma equipa de filmagem que usou drones, buggies eléctricos especiais e um carro-câmara do tipo Robot Arm.

Este sistema recorre a uma grua robótica montada no tejadilho com uma câmara acoplada, para conseguir imagens de carro para carro, em grandes planos.

Desde que foi publicado no canal Youtube da Ford Europa, o filme Nova Geração Ford Ranger Raptor Autorizada para Aterrar na Europa já teve quase 190 mil visualizações.

