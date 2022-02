Só chega ao mercado europeu no final do Verão mas está já a despertar o apetite junto dos amantes de pick-ups poderosas na estrada e na terra.





Ford Ranger Raptor: mais dinâmico do que nunca

A Ford revelou esta semana a nova geração do Ranger Raptor, a versão mais "selvagem" da gama, convertido numa verdadeiro 'todo o terreno'.

Um poço de força

À cabeça das suas credenciais está um potente bloco V6 EcoBoost biturbo a gasolina de 3.0 litros, capaz de debitar 288 cv de potência e 491 Nm de binário máximos.

O novo motor da pick-up preparada pela divisão Ford Performance oferece um aumento maciço de potência em relação ao actual motor diesel biturbo de 2.0 litros.

Uma certeza é que este propulsor continuará a fazer parte da oferta da nova gama do Ranger Raptor, mas apenas a partir do próximo ano.

O novo bloco construído em ferro grafitado consegue ser 75% mais rígido e resistente face ao seu equivalente em ferro fundido.

A Ford Performance garante uma resposta imediata do motor ao acelerador, graças a um sistema anti-inércia de competição em tudo semelhante ao que equipa os Ford GT e Ford ST.

A ele está acoplado a uma transmissão automática de dez velocidades e a um sistema de escape activo controlado por via electrónica.



Sim, quem não quiser passar despercebido na rua, tem quatro modos seleccionáveis – Quiet, Normal, Sport e Baja –, através de um botão no volante, para amplificar o som do motor.

Tracção sempre permanente

Uma estreia no Ford Ranger Raptor é a tracção permanente às quatro rodas através de uma nova caixa de transferência de duas velocidades de "altas" e "baixas" controlada por via electrónica.





Combinada com diferenciais de bloqueamento dianteiro e traseiro, permite a selecção de sete modos de condução.

Para a estrada são propostos os modos Normal, Sport e Slippery, enquanto para o off-road dispõe das funções Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts e Baja.

A complementar aqueles modos está o Trail Control, um cruise control disponível até aos 32 km/hora para o condutor estar atento a manobras mais complexas.



Para tirar o maior partido das suas capacidades, a pick-up integra uma nova suspensão com amortecedores internos Live Valve de 2,5 polegadas desenvolvidos pela Ford Performance.

Além de absorver quaisquer irregularidades do terreno em que circula, garante o máximo controlo do chassis. Aliás, à frente está uma placa de protecção em aço de alta resistência, com 2,3 mm de espessura.

A sua função é óbvia: suportar os impactos de pedras e evitar que danifiquem elementos vitais como o radiador, a direcção, o cárter ou o diferencial dianteiro.

Estética robusta

A estética do Ford Ranger Raptor corresponde ao reforço das suas valências, ao apresentar-se com um visual mais imponente e desportivo.



As cavas são bem mais largas para albergar as rodas de 33 polegadas, com as jantes de 17 polegadas a serem calçadas por pneus BF Goodrich.

Também o desenho dos faróis e das luzes diurnas LED, em forma de C, e o pára-choques dividido em dois, com a inscrição Ford na grelha do motor, dão-lhe uma forte personalidade.

As ópticas dianteiras incluem luzes preditivas para as curvas, e faróis altos anti-reflexo com nivelamento dinâmico automático.

Os elementos aerodinâmicos e os estribos laterais dão à pick-up uma aparência mais robusta e agressiva.



Essa ideia é reflectida na traseira, graças aos farolins LED e ao pára-choques com um degrau nele integrado, e ao gancho de reboque mais elevado para não comprometer o ângulo de saída.

Interior premium

Longe vai o tempo em que o interior de um ‘todo o terreno’ como o Ford Ranger Raptor era marcado pela austeridade.

No interior destacam-se os bancos desportivos à frente e atrás, inspirados nos caças de combate como o F22 ,e os acabamentos em pele.



O volante desportivo e aquecido possui ainda patilhas para engrenar mais rapidamente as velocidades, o que reforça a postura mais dinâmica da pick-up.

O equipamento tecnológico é confiado a um painel de instrumentos digital de 12,4 polegadas, com inserções em Code Orange, e a um ecrã táctil multimédia de 12 polegadas na vertical.

Está equipado com o sistema de infoentretenimentos SYNC 4A de nova geração, e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.



A cabine pode tornar-se numa verdadeira discoteca sobre rodas com o sistema de som Bang & Olufsen com dez altifalantes.

A chegada do Ford Ranger Raptor ao mercado europeu está prevista para o fim deste Verão, com a restante gama a "aterrar" no Velho Continente apenas em 2023

Falta saber quanto irá custar no nosso país mas em Espanha, por exemplo, é apontado um preço de partida em redor dos 66.200 euros.

