Ford Ranger já é híbrida 'plug-in'; chega à Europa na Primavera

A Ford estreou esta segunda-feira a novíssima variante híbrida plug-in para a sua linha Ranger na abertura de portas da IAA Transportation.

A pick-up equipa um novo grupo motopropulsor com 279 cv e 690 Nm, com a autonomia 100% eléctrica a ultrapassar os 45 quilómetros, com o carregamento total da bateria a fazer-se em menos de quatro horas.

E nada melhor do que avançar primeiro com a edição limitada StormTrak, definida pelo estilo exclusivo, equipamento premium de série e acabamentos únicos. Entregas estão previstas para a Primavera.

Autonomia até 45 km

Anunciada há um ano, a nova Ranger Plug-in Hybrid é uma das figuras de proa do pavilhão da Ford no IAA Transportation que decorre até domingo em Hannover.

Com os seus 279 cv e 690 Nm, tem como trunfo o binário mais elevado da gama, fruto da combinação do EcoBoost de 2.3 litros a gasolina com um propulsor eléctrico de 75 kW (102 cv).

Uma nova transmissão híbrida modular integra o motor eléctrico no cárter para permitir a condução híbrida, com a potência e binário passados às quatro rodas via uma caixa automática de dez relações.

Uma certeza é que manterá as características da pick-up original, graças à caixa de transferência com relações duplas e bloqueio do diferencial traseiro, quer na capacidade de reboque até 3,5 toneladas.

A bateria de 11,8 kWh, montada sob a caixa de carga, permite uma autonomia eléctrica superior a 45 quilómetros, sendo totalmente recarregada em menos de quatro horas a 7,4 kW em corrente alternada.

A Ford estima que o grupo propulsor híbrido permite poupar combustível em comparação com o motor diesel V6 de maior cilindrada da Ranger.

Afinações concentradas

A Ranger PHEV introduz também o Pro Power Onboard na gama, permitindo aos clientes ligar ferramentas eléctricas directamente ao acumulador até 6,9 kW.

Conhecidos são os modos de gestão da energia, semelhantes a qualquer sistema híbrido, divididos pelo EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge.

O EV Auto, que é padrão no arranque, usa o propulsor eléctrico ou ambos os motores de acordo com a aceleração e a energia disponível na bateria.

O EV Now força o sistema a usar apenas o motor eléctrico, com o EV Later a reservar a carga da bateria para uma posterior utilização.

O EV Charge usa o motor a combustão para recarregar a bateria, havendo ainda uma função que activa automaticamente o modo eléctrico ao entrar numa zona de baixas emissões.

Alterada foi a regulação da suspensão para optimizar o conforto e assegurar um desempenho seguro fora e dentro do alcatrão, tendo em conta o chassis e a distribuição de peso específicos da Ranger PHEV.

StormTrak no lançamento

A edição especial StormTrak, que lança a nova linha híbrida plug-in, comporta elementos exclusivos como a grelha em forma de ninho de abelha, abertura nos guarda-lamas e jantes em liga leve de 18 polegadas.

De origem são ainda os faróis Matrix LED, o sistema flexível de barras do tejadilho, o assistente de marcha-atrás com reboque, e a câmara a 360 graus.

Pode ainda contar-se com a nova cor Chill Grey, que é exclusiva desta proposta, sendo dada como opção o tom Agate Black.

O habitáculo ganha acabamentos premium com materiais exclusivos, a que se soma o sistema de som B&O com dez altifalantes.

A nova Ford Ranger PHEV entra na linha de montagem no final do ano, com os primeiros exemplares a chegarem na Primavera aos concessionários europeus.

