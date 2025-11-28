A gama Ford Ranger ganhou uma nova variante e, pelo meio, a insígnia americana decidiu actualizar a pick-up com novas cores e texturas, sem esquecer novas opções para as jantes em liga leve.

Ford Ranger actualiza estética e ganha nova variante híbrida

Uma das novidades da linha híbrida plug-in, com os seus 281 cv e 697 Nm, é a variante MS-RT que, à semelhança das versões XLT, Wildtrak e Stormtrak, integra o sistema BlueCruise para a condução sem mãos em auto-estrada.

É igualmente introduzido o Trailer Theft Alert (alerta de roubo de reboque), uma solução de segurança que notifica os proprietários se o atrelado for desengatado através da aplicação Ford para telemóvel.

Ambiente mais negro

Já as actualizações estilísticas para toda a gama compreendem um novo tema estético mais escuro para o interior e o exterior.

A pickup passa a incluir acabamentos Black Ebony Gloss, Black Mate Asphalt e Dark Chrome na carroçaria, com o habitáculo a receber decorações em Black Gloss e Magnetite em substituição do cromado ou prata escovada.

A versão Ranger Wildtrak ganha a nova cor exterior Orange Metallic com costuras interiores exclusivas, e novos emblemas para os bancos, que são agora "soldados" em vez de costurados.

Opcionais à escolha

Faróis Matrix LED, iluminação 360 Zone, bancos dianteiros aquecidos e ventilados com dez vias de regulação elétrica e Pro Trailer Backup Assist estão disponíveis como opção, sendo de série nas versões Ranger Platinum.

Para toda a gama passa a ser de série o painel de instrumentos de 12,4 polegadas alinhado com o ecrã multimédia de 12 polegadas com o sistema de infoentretenimento e navegação SYNC 4A.

A Ford Ranger agora renovada abre as reservas no final de Dezembro, com as entregas das primeiras unidades a acontecerem a partir de Maio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?