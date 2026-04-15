Depois do Mustang Mach-E, Explorer e Capri, a Ford não tira o pé do acelerador na sua ofensiva ao segmento dos SUV eléctricos.

Ford Puma Gen-E é um verdadeiro golpe de mestre eléctrico

Novidade é a insígnia americana pegar num dos seus modelos a combustão de maior sucesso para avançar com o seu equivalente a electrões… e em boa hora o fez!

Um ano após o lançamento, o Aquela Máquina pôs-se ao volante do Ford Puma Gen-E e logo percebeu que o compacto urbano se mantém com uma condução tão divertida como permitem os seus 168 cv, num conjunto que prima pelo visual arrojado.

Mais do que uma simples remodelação

Um olhar mais distraído ao Puma Gen-E leva a pensar que o SUV compacto sofreu apenas uma pequena remodelação estética, como explica o fecho da grelha frontal para torná-lo mais aerodinâmico, mas as evoluções foram pronfundas para manter uma forte personalidade eléctrica na estrada.

A asa traseira que prolonga a linha do tejadilho reforça essa especificidade mas sempre com o objectivo de conseguir consumos mais equilibrados para levá-lo o mais longe possível antes da necessária paragem para recarregar a bateria.

O desenho do habitáculo segue os mesmos passos do Puma a gasolina, numa apresentação elegante mas pouco ergonómica, já que quase todas as funções são feitas através do ecrã multimédia de 12 polegadas, se não se optar pelos botões no volante.

Com 2,59 metros a separar os dois eixos, o espaço a bordo é suficiente para quatro adultos num ambiente muito pragmático: os acabamentos são de qualidade mas sente-se em demasia a presença de plásticos rijos que se riscam com facilidade.

O que não pode ser ignorado são os 574 litros de capacidade que a bagageira GigaBox comporta num carro que mede apenas 4,21 metros de comprimento, a que se somam mais 43 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

É certo que o porta-bagagens não foi configurado para tal mas, após um rápido olhar àquele "poço sem fundo", dá mesmo vontade de comprar uma roda sobressalente com as mesmas 18 polegadas com que o Puma Gen-E Premium vem de origem.

Conectividade total

Quanto à conectividade a bordo, pouco ou nada há a reclamar face à concorrência graças a "trunfos" como a ligação 5G, o assistente vocal Alexa, a navegação ligada à "nuvem" e a compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

A "acompanhá-lo" estão sistemas de apoio ao condutor evoluídos, com o cruise control adaptativo "inteligente" com manutenção de faixa a permitir acelerações e travagens mais suaves e naturais.

Pode ainda optar-se pelo assistente preditivo de velocidade para melhor negociar as curvas, ou preparar a entrada e saída de auto-estradas de forma segura.

Condução ao nível dum desportivo…

O que faz deste Ford Puma Gen-E Premium um familiar quase desportivo é a qualidade de condução que oferece, como acontece no "irmão" micro híbrido, mesmo se o motor eléctrico "só" debite 123,5 kWh (168 cv) e 290 Nm às rodas dianteiras.

As primeiras curvas nas nacionais que rodeiam Lisboa mostraram uma direcção leve mas muito precisa, reforçada por um chassis muito competente, rebaixado em 6 mm face ao modelo a gasolina, que trava o balancear excessivo da carroçaria.

A suspensão é efectiva quanto baste num carro "calçado" com rodas de 18 polegadas, para conseguir uma dianteira ágil e responsiva.

Único senão é o amortecimento traseiro algo rígido a baixa velocidade e em pisos mais degradados mas sem que a experiência de condução fique comprometida.

As acelerações e recuperações também são animadoras, ao cumprirem a "corrida" dos zero aos 100 km/hora nuns "rápidos" oito segundos face aos 1.500 quilos que pesa, com a velocidade máxima de 160 km/hora a ser apenas um pormenor.

… mas sem patilhas no volante

Apenas três modos de condução – Eco, Normal e Sport – podem ser seleccionados através dum botão sob o ecrã multimédia segundo as condições de trânsito.

Único ponto a ter em atenção são as desacelerações muito bruscas quando se conduz nos "engarrafamentos" urbanos com o modo One Pedal, que estranhamente só pode ser activado num submenu do sistema de infoentretenimento.

À falta de patilhas no volante para uma travagem regenerativa mais progressiva, o ideal é pressionar o botão com o modo L no selector de marchas da coluna da direcção, embora tenha de pisar o pedal de travão para imobilizar o SUV por completo.

Acima de tudo, o que é privilegiado neste SUV compacto com raça é a eficiência dos seus consumos, de maneira a que a bateria de 43 kWh consiga os anunciados 364 quilómetros de autonomia até ter de parar para recarregá-la a 100 kW DC.

A velocidades que poucas vezes tocaram nos 100 km/hora conseguiu-se uma média combinada em redor dos 12 kWh/100 km mas aos 120 km/hora, na "inimiga" auto-estrada, ultrapassam-se facilmente os 20 kWh/100 km.

Todavia, para o condutor que faz da cidade o seu habitat natural, ficará surpreendido com uns baixos 8 kWh a 10 kWh/100 km conseguidos dentro de Lisboa, o que confirma uma autonomia urbana ligeiramente superior a 500 quilómetros.

Nova bateria a caminho

O Ford Puma Gen-E tem fortes argumentos para o colocar a par dos seus principais rivais quanto ao equipamento de série que comporta, mesmo se a autonomia fique algo abaixo dos mais de 400 quilómetros que aqueles oferecem.

Essa questão deverá ficar "resolvida" neste Verão quando chegar uma variante mais evoluída para maiores distâncias, para que se assuma como o primeiro carro de família em viagens de longo curso.

Com a bateria reconfigurada para os 46,8 kWh brutos, mas sem mexer na motorização, pode chegar-se aos 417 quilómetros com um único carregamento, elevando-se até aos 550 quilómetros no tráfego urbano.

Enquanto essa proposta não chega ao nosso país, explique-se que o preço "equilibrado" deste SUV compacto torna as suas limitações em termos de autonomia e de espaço interno bastante aceitáveis.

E depois é a qualidade de condução que proporciona, sem ficar nada a dever aos seus congéneres a gasolina, com a eficiência dos consumos a marcar a diferença.

A entrada de gama faz-se a partir dos 32.426 euros mas a versão Premium ensaiada arranca nos 34.558 euros, elevando-se aos 38.197 euros com os necessários pacotes opcionais, onde também não falta o tejadilho panorâmico com abertura.

Em campanha está um desconto de 4.305 euros sobre o preço-base de modelo com as respectivas opções de fábrica, a quese soma uma segunda de apoio à retoma no valor de mais 2.460 euros; ambas são válidas até ao último dia de Junho.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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