O Ford Puma e o "irmão" eléctrico Gen-E têm sido alvo de várias evoluções técnicas e tecnológicas mas só esta sexta-feira é que foram "oficializadas" pela insígnia americana.

Ford Puma e Puma Gen-E ainda mais equipados com nova BlueCruise Edition

A bateria do compacto a electrões foi redesenhada para conseguir 46,86 kWh úteis e alargar aos 417 quilómetros a distância com um único carregamento, para qual também contribui a redução do consumo médio para 13 kWh/100 km.

O sistema motriz não sofreu qualquer alteração, o que significa que mantém os 123,5 kWh (168 cv) e 290 Nm originais, cumprindo os zero aos 100 km/hora em oito segundos para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

BlueCruise já disponível

Novidade é a introdução do BlueCruise para a condução "sem mãos" em autoestrada, uma solução tecnológica que também equipa o Puma com motorização micro híbrida.

Recorde-se que esta solução foi a primeira do género a receber aprovação regulamentar na Europa em 2023 com o Mustang Mach-E, estando já homologado para 16 países do Velho Continente.

A compra permite usar o BlueCruise sem pagamentos adicionais ou, em alternativa, aceder a planos mensais ou anuais para quem apenas precisa desta funcionalidade em épocas específicas, sem esquecer o período de teste de três meses.

Ainda mais equipados

O Puma também beneficia do aumento de potência para 650 watts do sistema de áudio B&O Premium, que é de série nos Puma ST-Line X, Puma ST Powershift e Puma Gen-E Premium.

A conectividade Premium está igualmente disponível em todas as variantes do compacto para aceder a serviços de streaming, jogos e funcionalidades de karaoke através do sistema de infoentretenimento.

A navegação conectada, que usa dados armazenados na "nuvem" para ajudar os condutores a evitar congestionamentos rodoviários, é agora proposta com ambos os serviços numa única aquisição ou em planos mensais ou anuais.

A palete cromática para a carroçaria no Puma Gen-E foi alargada com o novo tom Cactus Grey, enquanto o Puma a gasolina passa a contar com a cor Electric Yellow.

Nova edição BlueCruise

A facilitar o uso da tecnologia estão os novos acabamentos BlueCruise Edition para os Puma Gen-E e Puma micro híbrido, com o pacote BlueCruise Enabled Driver Assistance e a funcionalidade BlueCruise a serem de série e sem necessidade de subscrição.

Ambas as variantes ganham elementos de estilo exclusivos, como a pintura exterior Vapor Blue, contrastada pelo preto das jantes em liga leve de 18 polegadas, do tejadilho e das capas dos retrovisores laterais.

O habitáculo ganhou inserções em relevo nos bancos e detalhes em Nordic Blue, com os modelos desta linha a equiparem a conectividade e navegação conectada premium de série e sem assinatura, bem como o sistema de áudio B&O Premium.

Os renovados Puma e Puma Gen-E estão disponíveis para encomenda a partir desta sexta-feira, com preços de campanha a partir de 39.407 euros para o micro híbrido, e de 38.027 euros para o "eléctrico".

