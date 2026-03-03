Não é segredo nenhum que a Ford está a trabalhar com afinco numa nova plataforma modular totalmente eléctrica, com o firme propósito de oferecer automóveis de alto desempenho por um preço mais "popular".

Ford promete 'pick-up' eléctrica por 26.000 euros com nova plataforma

A atenção está focada no desenvolvimento duma linguagem estilística própria e na optimização dos recursos de produção para reduzir custos dos futuros modelos criados sob a designação estratégica Veículo Eléctrico Universal.

O primeiro exemplo anunciado para o próximo ano será uma pick-up de médio porte, da qual até já existe um esboço do protótipo, tendo como preço de partida os 30.000 dólares, "cambiáveis" para cerca de 25.650 euros.

Democratizar o "eléctrico"…

São muitos os exemplos com que a Ford tem tentado vingar na electromobilidade: primeiro foi o Mustang Mach-E, para depois se seguirem os SUV Explorer e Capri, sem esquecer o Puma Gen-E e a pick-up F-150 Lightning.

Infelizmente, todos aqueles "eléctricos" têm enfrentado dificuldades para a construtora americana conseguir alcançar volumes de vendas significativos.

Há pouco mais de três anos, a Ford decidiu "recomeçar" do zero com a contratação de Alan Clarke, engenheiro com uma experiência de 12 anos nos quadros da Tesla.

O objectivo é claro: conceber um modelo que genuinamente possa democratizar o acesso ao carro eléctrico, como há mais de 100 anos conseguiu facilitar a compra dum automóvel a gasolina com o Ford Model T.

O resultado está patente no UEV derivado de Universal Electric Vehicle (Veículo Eléctrico Universal), tendo como base uma plataforma modular com uma relação custo-benefício que a insígnia considera imbatível.

… apoiado na redução de custos…

Essa arquitectura deverá ser estreada numa pick-up, que na Europa até poderá ser a alternativa a electrões à Ford Ranger, mas com uma base técnica que poderá ser "transferida" para berlinas e carrinhas, sem ignorar os SUV.

À partida, o primeiro exemplo deverá assentar num chassis clássico do tipo skateboard, com a bateria LFP instalada ao centro e com o motor principal a poder ser montado à frente ou atrás.

A redução dos custos produtivos inspira-se na tecnologia gigacasting da Tesla, já adoptada por outros construtores como a Volvo, mas que a Ford prefere designar como unicasting.

Tal solução permite moldar as secções dianteira e traseira da carroçaria a partir duma peça única em alumínio, reduzindo o tempo e a complexidade da produção, bem como o peso de veículo para uma maior autonomia.

Comparada com uma pick-up convencional, poderá baixar até 75% o número de peças necessárias, nas palavras da Ford, com as soldas a resumirem-se a um terço.

… por menos de 26.000 euros!

Quanto à pick-up eléctrica, o primeiro esboço digital mostra uma frente maciça, ladeada pelas ópticas verticais a ligarem-se às luzes diurnas muito delgadas na horizontal.

O contraste é dado pelo pára-prisas muito inclinado, a estender-se até à linha encurvada do tejadilho, com o conjunto a ser finalizado por uma cobertura a esconder a caixa de carga.

É igualmente prometido um espaço a bordo digno dum SUV compacto e um poder motriz que lhe permitirá cumprir os zero aos 100 km/hora abaixo dos seis segundos.

Mais importante é o preço de partida para os Estados Unidos em redor dos 30.000 dólares, correspondentes a cerca de 25.650 euros, com o lançamento a só dever acontecer no próximo ano… e que se espera com a Europa incluída!

