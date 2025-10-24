Ford Mustang Mach-E ''volta'' aos anos 60 como California Special

Logo após o lançamento da sétima geração do Mustang "convencional" em 2024, a Ford apresentou duas edições especiais para celebrar os 60 anos do muscle car, realçando todo o imaginário criado em seu redor.

Para a Europa foram propostos o Nite Pony Package, com o California Special a dar um toque de modernidade ao original "trabalhado" em 1968 pelos concessionários americanos em parceria com a marca.

Os detalhes a vermelho e preto, assim como as soluções aerodinâmicas, definiram aquele pacote de equipamento nos anos seguintes nos poucos mais de 4.000 exemplares daquela série especial.

Reflexos do sol e do mar

Pois a Ford voltou a recuperar este acabamento no electrizante Mustang Mach-E GT mas agora com os pormenores pintados num Adriatic Blue sob o branco da chapa, como acontece no actual coupé equipado com o V8 de 5.0 litros.

Os detalhes daquele tom azulado estão presentes nas jantes e na grelha, assim como nos logótipos exteriores e interiores, a que soma um novo grafismo em blocos para as letras que compõem a insígnia California Special.

Esta evolução visual é reforçada por elementos de estilo adicionais, como se percebe nas jantes de 20 polegadas em cinzento carbonizado com o logótipo GT/CS impresso, e com os tampões aerodinâmicos em preto brilhante.

O pónei na grelha ganha uma moldura anodizada escura "envelhecida" e o capô exibe um grafismo inspirado na costa californiana, com as linhas radiais do pôr do sol em cinzento e preto, e o azul a representar o Oceano Pacífico.

Interior mais ousado

Abertas as portas, percebe-se uma aposta bem mais ousada no interior do SUV eléctrico, com os bancos desportivos forrados em tecido Navy Pier ActiveX e Miko, destacado por riscas reflectoras em azul e prata.

O mesmo ActiveX azul marinho cobre o volante e a consola central, enquanto os tapetes a condizer replicam os detalhes azulados e prateados dos bancos.

As soluções são apenas estéticas, o que significa que o Ford Mustang Mach-E GT California Special mantém os 358 kW (487 cv) e 950 Nm debitados pelos dois motores às quatro rodas, e a bateria de 91 kWh para 510 quilómetros.

Sem que o preço tenha sido divulgado, mas que deverá ser superior aos 78.287 euros do modelo convencional, as encomendas nacionais arrancam na próxima Primavera.

