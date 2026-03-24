Ford Mustang Mach-E vai mais longe e ganha inédito GT California Special

O exclusivo GT California Special que reforça a gama do Ford Mustang Mach-E foi anunciado em Outubro mas só com a chegada da Primavera é que as reservas vão abrir no espaço europeu.

Uma oportunidade para a insígnia americana anunciar também autonomias mais alargadas para as variantes Premium Extended Range RWD e AWD mas sem mexer nos 88 kWh que a bateria tem de capacidade.

Bastou para tal equipar as rodas de 19 polegadas do SUV com novos pneus para resistirem menos ao rolamento, mesmo se a marca fabricante não é identificada.

Esta solução permitiu alargar para 555 quilómetros (+ 5 km) a autonomia do tracção integral de 276 kW (375 cv) e 675 Nm, aumentando para 615 quilómetros (+ 15 km) no tracção traseira de 203 kW (276 cv) e 525 Nm.

Soma-se ainda o alerta Clear Exit, que detecta a passagem de ciclistas, motociclistas e peões quando se vai abrir as portas do carro, com este assistente a fazer parte do pacote opcional Advanced Driver da Ford.

À escolha são ainda dadas duas novas cores para pintar a carroçaria do Mustang Mach-E, patentes no desportivo Race Red, e no metalizado Adriatic Blue-Green.

A acompanhar estas evoluções está o Mustang Mach-E GT California Special decorado na "chapa" com detalhes em Rave Blue, realçados por jantes de 20 polegadas pintadas em Carbonised Grey, e com um interior exclusivo em Navy Pier.

Texto: P.R.S.

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