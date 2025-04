Ford Mustang Mach-E retocado ganha mais autonomia

O Ford Mustang Mach-E tem sido anualmente actualizado desde que chegou à estrada em 2021, e este ano que corre não é excepção.

Uma das principais novidades está a inclusão de série duma bomba de calor em todas as variantes, com óbvios benefícios na autonomia nos dias mais frios graças à melhor gestão da bateria.

Mesmo se a insígnia não avança com dados específicos, poder-se-á esperar distâncias superiores aos 470 quilómetros que a versão base Standard Range RWD actualmente oferece com a bateria de 73 kWh.

Perfil mais desportivo

Somam-se ainda novos elementos que dão um visual mais desportivo ao SUV 100% eléctrico, e um rearranjo no habitáculo para ganhar mais espaço a bordo.

Por fora, pode contar com um divisor em preto à frente, com o GT a ter uma grelha no mesmo tom, sendo dada a possibilidade de pintar a carroçaria com as novas cores Velocity Blue, Molten Magenta e Terrain.

A versão que dá entrada à gama passa a contar de origem com as jantes em liga leve até então exclusivas no acabamento Premium, com esta linha a ter em opção rodas de 19 polegadas pintadas a preto.

Maior ergonomia a bordo

A ergonomia a bordo do Mustang Mach-E foi melhorada com a passagem do selector de marchas da consola central para a coluna de direção.

Os "piscas" e o limpa pára-brisas migraram para a nova haste Superstalk, uma reorganização que, além do desenho mais funcional, também libertou espaço ao centro para guardar pequenos objectos.

O sistema SYNC 4A para o infoentretenimento também foi actualizado, a que se junta opcionalmente um ponto de acesso 5G à internet móvel que permite o uso ao mesmo tempo por até dez pessoas.

Também o sistema BlueCruise para a condução semi-autónoma de nível 2 evoluiu para a versão 1.5, sendo o Mustang Mach-E o primeiro Ford eléctrico a usá-lo.

