"A alegria de conduzir em liberdade na estrada aberta": um ideal que assenta que nem uma luva ao novo Ford Mustang California Special.





Ford Mustang: edição California Special chega à Europa

Concebido especificamente para o mercado europeu, o muscle car em versão descapotável inspira-se no modelo original lançado em 1968.

A distingui-lo está a nova grelha do radiador em favo de mel, marcada com o nada discreto emblema GT/CS a vermelho.

Os apontamentos aerodinâmicos sugerem o feroz desempenho do bloco V8 atmosférico, capaz de debitar 450 cv e 529 Nm, e fazer os zero aos 100 km/hora em 4,5 segundos.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma caixa manual de seis velocidades ou automática de dez relações.

E, para desfrutar a performance ao máximo, é apoiado pelo diferencial de deslizamento limitado, sendo proposta como opção a suspensão MagneRide com controlo electrónico.

Visual nada discreto

Embora opcionais, o divisor dianteiro de maior dimensão e as entradas de ar laterais na traseira dão mais corpo a um desportivo já por si marcante.



Atrás, sobre a porta da bagageira, destaca-se o tampão California Special com o símbolo GT/CS a conferir maior destaque às quatro saídas de escape.

As jantes em liga leve de 19 polegadas, com acabamento em Carbonised Grey, complementam o divisor dianteiro, as saias laterais e o difusor traseiro.

Nas laterais da carroçaria estão faixas com acabamento em preto, vermelho e cinza com os logótipos GT/CS.

Curiosa é a inscrição California Special, quase invisível, surgir de forma destacada quando a luz do sol incide directamente nas faixas.



Nove cores são propostas para a carroçaria, incluindo os tons Grabber Blue e Cyber Orange, para contrastarem com o tejadilho em lona preta, recolhível em oito segundos.

Interior modernizado

O interior é bem mais moderno do que a versão lançada há três anos: os bancos à frente são agora aquecidos e refrigerados.

Revestidos em pele, com apontamentos em camurça também nos painéis, ganham particular realce com os pespontos a vermelho e os logótipos GT/CS.



Acabamentos em alumínio Carbon Hex rodeiam o painel de instrumentos de 12 polegadas e o ecrã táctil multimédia de oito polegadas com SYNC3. O sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, através do FordPass Connect.

Ao nível da segurança activa e apoio à condução, dispõe de controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro com assistente de pré-colisão, e manutenção de faixa.

Na estrada, caracteriza-se pela condução suave e pelas óptimas recuperações de velocidade, sem esquecer o barulho delicioso do escape.



Impossível de conseguir em qualquer um dos quatro modos de condução – Normal, Sport, Track e Snow/Wet – é manter baixo o consumo de gasolina.

E, para não levantar a ira dos vizinhos, pode sempre optar pelo modo Good Neighbour para baixar o volume sonoro do escape.

Falta saber para quando está prevista a chegada do Ford Mustang California Special a solo nacional e por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?