Ford Mustang celebra 60 anos com edições especiais para a Europa

Como é que se festejam os 60 anos dum carro que definiu uma era onde a potência e velocidade se sobrepunham aos cânones vigentes?

Para a Ford, nada melhor do que celebrar o Mustang com séries e modelos especiais que realçam todo o imaginário criado em redor do muscle car desde a sua estreia em Nova Iorque a 17 de Abril de 1964.

Para a Europa são propostos o California Special, a dar um toque de modernidade à versa inédita de 1968, e o Nite Pony Package, a reforçar a personalidade do pony car com uma sóbria evolução estética.

E, no final deste mês de Abril abrem as reservas para o especialíssimo Mustang Mach-E Rally, ao mesmo tempo que são revelados os primeiros passos para o processo de encomenda do Mustang GTD.

Os lançamentos entram nas inúmeras celebrações do Mustang Day iniciadas esta quarta-feira, com o Ford Mustang Global Gallop.

Sessenta embaixadores do pony car, entre jornalistas e criadores de conteúdos, vão empreender jornadas em simultâneo na América do Norte e do Sul, assim como na Europa, China, Austrália e África do Sul.

California de cabelos ao vento

O Mustang California Special é a primeira proposta para a Europa no âmbito das celebrações em curso, numa homenagem particular à inédita versão lançada em 1968.

Disponível em oito cores exteriores, à carroçaria são ainda aplicadas faixas laterais com acabamento em Medium Light Rave Blue, combinado com o preto de alto e baixo brilho e a inscrição GT/CS.



Molduras pretas envolvem os faróis, a que se juntam jantes de 19 polegadas em liga leve maquinada com detalhes em Rave Blue.

A decoração por fora é realçada pelo logótipo GT/CS na grelha do radiador e na tampa da bagageira, sempre naquele tom azul.

O interior é realçado pelos revestimentos Navy Pier e pelos bancos em pele Ebony Black, com pespontos contrastantes em Raptor Blue e Metal Grey no painel de instrumentos, portas, volante e consola central.

O Mustang California Special já pode ser encomendado na versão GT Cabrio, com caixa manual de seis relações ou automática de dez velocidades para o motor V8 de 5.0 litros.

A mesma estrutura mecânica é proposta para o Nite Pony Package nas variantes GT coupé e descapotável, que também já pode ser reservado.

O novo pacote, que dá um acabamento em tons mais escuros ao desportivo, compreende jantes em liga leve Ebony Black de 19 polegadas.



O tejadilho, as capas dos retrovisores laterais e as molduras dos faróis são em preto, bem como os logótipos Pony à frente e atrás.

Adrenalina total com Mach-E Rally

No último dia de Abril abrem as encomendas para o Mustang Mach-E Rally, recalibrado especificamente para acelerar fora do alcatrão.

A dar o tom selvagem estão duas faixas em preto a cortarem o "eléctrico" ao meio de ponta a ponta, a que se somam uma secção dianteira única e uma asa traseira inimiga da discrição.

As jantes de 19 polegadas em liga leve estão pintadas num branco brilhante directamente inspirado na história competitiva da Ford nos ralis.

A alimentar o SUV estão dois motores eléctricos, com 486 cv e 950 Nm combinados passados às quatro rodas, enquanto a afinação específica da suspensão elevou-a em 20 mm face ao Mustang Mach-E GT.



Confirmada esta quarta-feira foi o lançamento do audacioso Mustang GTD na Europa em números demasiado limitados para alguns, com as encomendas a abrirem ainda neste Verão.

Esta "besta" de 800 cv homologada para vias públicas possui inúmeras tecnologias de ponta, incluindo aerodinâmica activa e suspensão semi-activa.

Quem tiver a sorte de estar nas 24 Horas de Le Mans, que se correm a 15 e 16 de Junho poderá apreciar o super desportivo em contraste com o Mustang GT3 que irá competir no circuito de Sarthe.

