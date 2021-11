Ford Mondeo renovou-se… mas só para a China

O Ford Mondeo está a chegar ao fim do seu ciclo de vida na Europa mas, na China, está previsto uma nova edição.

As primeiras imagens do modelo foram reveladas esta semana, de forma inadvertida, pelo próprio ministério chinês da indústria e informação.

As quatro imagens revelam a versão regular e a variante ST Line marcadas por pára-choques distintos, com diferentes personalizações segundo o nível de equipamento.

A área dianteira é em tudo semelhante à do crossover Ford Evos, com destaque para os faróis LED e a grelha do radiador, assim como os guardas-lamas e os frisos em dois tons.

Aparentemente mais elevado comparativamente ao seu antecessor, mantém as proporções de três volumes de uma berlina, assente sobre jantes em liga leve de 19 polegadas.

A distância entre os eixos é de 2.945 mm e o comprimento de 4.935 mm, o que o torna 66 mm mais comprido do que a variante para o mercado europeu.

Atrás saltam à vista os farolins ligados por uma faixa luminosa LED, com o pára-choques a suportar um difusor que "esconde" os tubos de escape.

A insígnia EcoBoost 245 na porta da bagageira sugere um bloco a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros, com 235 cv de potência.

Muito provavelmente, ao motor estará acoplado uma caixa automática de oito velocidades, como acontece no Evos.

Se o interior seguir as premissas do crossover, o novo Mondeo terá um ecrã ultra-largo de 43 polegadas sobre o tabliê.

O painel de instrumentos digital deverá ter 12,3 polegadas e o ecrã táctil de infoentretenimento será de 27 polegadas, equipado com o sistema SYNC+ 2.0 da Ford.

O novo Ford Mondeo não está previsto para o Velho Continente, embora seja previsível que o construtor norte-americano lance um sucessor sob outro nome, ou mesmo o Evos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?