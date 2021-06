Ford lança alerta para bebés esquecidos no carro

Deixar uma criança fechada dentro do carro, seja de forma consciente ou por esquecimento, pode ter consequências trágicas, principalmente sob um sol abrasador.

Para destacar esses perigos, um escultor de gelo colocou dentro de um carro as estatuetas em gelo de um bebé e de um cão.

O veículo foi depois encaminhado para a Fábrica do Tempo que a Ford tem em Colónia, na Alemanha. Com a temperatura exterior nos 35° C, bastaram 20 minutos para o interior chegar aos 50° C, com as esculturas a derreterem de imediato.

Se é verdade que nada pode substituir a vigilância, a Ford propõe um novo sistema de alerta de ocupantes, tecnologia já disponível em vários modelos da sua gama na Europa.

Quando o condutor desliga a ignição, um alerta visual surge no ecrã multimédia durante dez segundos. A ele está associado um sinal sonoro, para que possa verificar se nenhum dos ocupantes foi deixado para trás.

