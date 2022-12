Ford GT Mk IV: versão definitiva com mais de 800 cv vale 1,61 milhões de euros

A produção do fantástico Ford GT está prestes a terminar mas antes há ainda tempo para uma derradeira versão que presta tributo ao vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1967.

Limitado a 67 exemplares, este Mk IV muito especial esconde um bloco V6 biturbo EcoBoost com mais de 800 cv de potência… e está limitado aos circuitos de corrida!

Mais radical do que nunca, o super carro fabricado pela Multimatic de forma artesanal, em parceria com a Ford Performance, distingue-se pelos inúmeros apêndices aerodinâmicos que o transformam numa fera.

Atrás ganha uma enorme asa traseira que se projecta sobre um difusor imponente, enquanto a dianteira foi redesenhada para um melhor o fluxo ar, com o capô a dispor de entradas de ar específicas.

Com uma carroçaria inteiramente em fibra de carbono, a distância entre eixos foi alongada em relação ao Ford GT convencional, e os guarda-lamas foram alargados para acomodar as enormes rodas fechadas.

A marca americana foi parca em desvendar as principais características mecânicas do bólide. Sabe-se apenas que se trata do mesmo motor que equipa a variante de estrada.

Todavia, libertada dessa condicionante, já que se destina apenas às pistas de corrida, o V6 biturbo EcoBoost viu a sua cilindrada passar dos 3.5 litros para conseguir os mais de 800 cv com que se apresenta.

Essa potência é passada às rodas traseiras através de uma verdadeira transmissão de competição mas, mais uma vez, não há grandes pormenores sobre as suas características.

Nem sequer se sabe como acelera dos zero aos 100 km/hora nem qual a velocidade de ponta que alcança mas Larry Holt, vice-presidente executivo da divisão de veículos especiais da Multimatic, afirma que são fantásticas.

Com um preço em redor dos 1,61 milhões de euros, os primeiros exemplares do Ford GT Mk IV começam a ser entregues no final da Primavera, mas terá primeiro de passar por um processo de inscrição para o comprar.

