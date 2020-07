Ford GT Le Mansory: este é o Ford GT mais radical de sempre

Para celebrar os seus 30 anos, a Mansory acaba de revelar ao mundo o Ford GT Le Mansory, uma reinterpretação radical do Ford GT que mostra bem a essência desta preparadora alemã.

Tal como o nome sugere, esta é uma espécie de homenagem aos triunfos da Ford nas míticas 24 Horas de Le Mans, que ainda recentemente chegaram aos cinemas de todo mundo, no filme "Le Mans 66 - O Duelo".

As diferenças para os Ford GT convencionais começam logo na carroçaria, já que esta versão adoptou uma carroçaria totalmente nova, em fibra de carbono, que acrescenta mais 50 mm de largura ao conjunto. A isto ainda se junta um pacote aerodinâmico bastante mais agressivo, onde se destaca uma enorme asa traseira fixa.

Mas se a imagem impressiona, acredite que a mecânica não lhe fica atrás, é que o motor V6 biturbo do Ford GT, que produz 665 cv de série, passou a produzir uns impressionantes 720 cv, número que lhe permite alcançar os 354 km/h de velocidade máxima.

Quanto ao interior, também passou por uma revolução, de modo a acompanhar o "look" exterior. A Mansory cobriu quase todas as superfícies com Alcantara, que contrasta na perfeição com os vários detalhes em fibra de carbono exposta.

A Mansory já fez saber que só vai fabricar três unidades do Ford GT Le Mansory, mas continua sem revelar o preço.