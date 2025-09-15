 Pesquisa
Ford Focus vai renascer como um… 'crossover' compacto?!

12:57 - 15-09-2025
 
 
Afinal, parece que o Ford Focus não vai desaparecer mas também o que está a ser preparado para a nova geração pouco ou nada terá a ver com a antecessora.

Na calha estará um crossover compacto "multi-energias" hibridizadas mas sem renegar a electrificação total, com a chegada ao mercado europeu a acontecer previsivelmente em 2027.

É o regresso da construtora americana às propostas automóveis mais de cariz urbano, sabendo-se que em desenvolvimento está um novo Fiesta que tomará como base técnica o futuro Volkswagen ID. Polo.

Combustão, híbrido e eléctrico

Entre os novos modelos que se esperam a médio prazo, o crossover que poderá adoptar o nome Focus terá dimensões semelhantes às do Kuga mas, à partida, sem que este compacto seja retirado do catálogo da Ford.

Segundo o portal britânico Autocar, ambos deverão coexistir no mesmo mercado mas com abordagens diferenciadas, com a nova proposta a poder contemplar motorizações micro ou 100% híbridas, sem esquecer as totalmente eléctricas.

As informações técnicas ainda são escassas mas sabe-se que terá como base a plataforma C2, já usada pela geração actual assim como pelo Kuga, sem esquecer vários outros modelos vendidos nos Estados Unidos e na China.

No entanto, espera-se uma reformulação completa da sua arquitetura pois a Ford quer fazer dela uma "ferramenta" versátil que seja capaz de acomodar motores puramente térmicos, híbridos (com ou sem extensor de autonomia) e eléctricos.

Espera-se também um visual mais assertivo, acompanhado duma condução mais refinada e dinâmica, enquanto em termos de posicionamento no mercado, deverá fazer a "ponte" entre os "eléctricos" Puma Gen-E e Explorer.

Saliente-se ainda que a produção não acontecerá na Alemanha mas antes na fábrica espanhola que a construtora detém em Valência.

