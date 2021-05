Ford Focus RS500: um dos 500 exemplares produzidos vai a leilão

É um fã dos desportivos criados pela Ford e um verdadeiro apaixonado pelo Focus RS? Esteja então atento porque um exemplar da edição especial RS500 vai a ser daqui a duas semanas.

Como a própria designação indica, foram só produzidas 500 unidades do Ford Focus RS500 em preto baço, daquele que será o modelo mais cobiçado da linha.

A RM Sotheby’s vai levar o exemplar em apreço a leilão, entre 19 e 26 de Maio em Karlskron, na Alemanha, bem junto a Munique.

A leiloeira certifica que o desportivo foi comprado novo na Dinamarca e tem menos de 51 mil quilómetros no hodómetro.

O dono actualizou-o com uma suspensão desportiva KW Clubsport e a correia de distribuição foi substituída em Março do ano passado.

Os componentes originais da suspensão estão guardados para o novo proprietário, assim como toda a documentação e manuais do carro.

Muita potência

É sob o capô que se esconde o "segredo" deste Ford Focus RS500, equipado com o mesmo bloco turbo-alimentado de 2.5 litros e cinco cilindros dos RS convencionais.

Todavia, a mecânica foi mexida o suficiente para lhe extrair 350 cv de potência e 460 Nm de binário, passados às rodas dianteiras por uma caixa manual de seis velocidades.

Os 45 cv e 20 Nm a mais permitiam-lhe brilhar na estrada de forma decisiva: 5,6 segundos para disparar dos zero aos 100 km/hora e uma velocidade máxima de 265 km/hora.

Entre as mudanças feitas para ganhar essa dinâmica está um intercooler e uma caixa para o filtro de ar de maior tamanho, complementadas com um tubo de escape e uma bomba de combustível novos, e sem esquecer a revisão do software de gestão do motor.

Sendo a variante mais desejável da segunda geração do Ford Focus, não ficará barata a sua compra, decerto, apesar de a leiloei não indicar um preço de reserva.

