O que acontece quando se monta o motor de um Mustang Shelby GT500 numa Ford F-150 Raptor R? Ganha-se um verdadeiro "monstro" de 710 cv e 868 Nm que deixa deleitado qualquer adepto do off-road.

Ford F-150 Raptor R: uma ''fera'' de 710 para o 'off-road'

A nova proposta não é uma edição única mas antes um ataque feroz à RAM 1500 TRX que, desde o seu lançamento em 2020 com os seus 712 cv, guarda o título da pickup mais rápida e potente do momento.

Ora, para a destronar, nada melhor do que equipar a F-150 Raptor do que com o bloco V8 sobrealimentado de 5.2 litros do mítico pony car.

A potência é ligeiramente inferior ao seu rival mas lá está a letra 'R' para mostrar que esta proposta é mesmo para levar a sério. Ao motor está combinado uma caixa automática de 10 velocidades com redutoras, e um sistema de tracção às quatro rodas.

Essa configuração deve tornar a pickup um verdadeiro "foguete" mas a Ford foi escassa a pormenorizar as suas capacidades. Sabida é a vontade de baixar os 4,5 segundos que a RAM 1500 TRX demora a cumprir os zero aos 100 km/hora.

Claro que, para acelerar em todos os tipos de terrenos, a F-150 Raptor R ganhou especificidades mecânicas próprias como um novo esquema para reforçar a suspensão.

Dispõe de molas e amortecedores electrónicos específicos da FOX Racing, com um curso de 330 mm à frente e de 358 mm atrás, e com sensores capazes de "lerem" as condições do piso.

As jantes são "calçadas" com pneus BF Goodrich A/T de 37 polegadas, resultando em dimensões mais do que generosas: 33,1° de ângulo de ataque, por 24,4° de ângulo ventral e 24,9° de ângulo de saída.

Quase desnecessário será dizer que as suas capacidades fora de estrada são sempre acompanhadas por uma estridente banda sonora emanada por um distinto sistema de escape.

A estética também condiz com o aumento de potência, ao ganhar pormenores estéticos distintos por fora, enquanto o interior recebe acabamentos em preto para contrastarem com detalhes em laranja.

Os bancos desportivos Recaro são de série, em pele e Alcantara, assim como o tejadilho panorâmico, que pode ser aberto.

Doloroso é saber que esta Ford F-150 Raptor R apenas está destinada ao mercado americano, com a saída a estar prevista para o final do ano com um preço de partida superior a 106 mil euros.

