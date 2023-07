Mais do que nunca, o Festival de Velocidade de Goodwood assume-se nesta edição como uma montra para os projectos sobre rodas mais diabólicos.

Ford estreia em Goodwood: Mustang Mach-E Rally vai ser uma realidade

O Ford Mustang Mach-E Rally é mais um desses exemplos, e a insígnia já assegurou que será em breve uma realidade na Europa e na América do Norte.

Pela primeira vez nos seus 60 anos de história, o pony car vai onde o alcatrão acaba e a terra começa, parafraseando Luís de Camões de uma forma livre.

Em estreia absoluta, o primeiro SUV eléctrico da Ford inspirado nos ralis vai ser umas das "estrelas" a acelerar pela rampa de Goodwood.

E aos comandos irá estar Ott Tänak, piloto do Ford Puma Hybrid Rally1 da M-Sport que corre no Mundial de ralis.

O comunicado da insígnia é nulo em pormenores mas a revista britânica Autocar avança que o protótipo equipa o sistema motriz da versão com tracção integral.

Se assim se confirmar, são os mesmos 351 cv e 580 Nm debitados pelos dois motores eléctricos, faltando saber se manterá a mesma bateria de 98,8 kWh.

Seguro é que as afinações do chassis e a tracção integral deverão ser bem diferentes do modelo convencional para acelerar pelos trilhos de terra.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?