Ford Escort da princesa Diana já tem novo dono

O Ford Escort Mk III Ghia, que o príncipe Carlos ofereceu em Maio de 1981 à futura princesa Diana como prenda de noivado, foi vendido em leilão por quase 55 mil euros.

Um preço bem alto para o hatchback levado a leilão na última terça-feira pela Reeman Dansie Auctions, que estimava algo em redor dos 46.600 euros.

A venda coincide com a data em que a princesa Diana faria 60 anos, na quinta-feira, 1 de Julho, se fosse viva.

A princesa do povo, como era apelidada, morreu em 1997 aos 36 anos, num acidente de carro num dos túneis de Paris quando era perseguida por paparazzi.

Como se percebe, não foi pelas prestações modestas que este "clássico" despertou interesse nos coleccionadores, votado Carro do Ano na Europa em 1981.

Com 133.575 quilómetros no hodómetro, dispõe de um motor de 1.6 litros, de 79 cv e 125 Nm, e uma caixa manual de quatro relações.

O hatchback mantém as características originais, incluindo a pintura e os revestimentos. O único extra é o sapo prateado que a irmã Sarah Spencer ofereceu a Lady Di para colocar sobre o capô.

A estatueta alude ao conto de fadas em que uma rapariga transforma um sapo num príncipe com um simples beijo.

Com 40 anos de idade, não se pode pedir muito a um carro que revela as suas limitações, como o comprovou em estrada o canal Furious Driving do Youtube.

