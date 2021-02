Ford e Google parceiras para tornar carros ainda mais conectados

A Ford e a Google firmaram uma parceria estratégica para os próximos seis anos. Objectivo? Acelerar o desenvolvimento de carros conectados de forma remota.

O acordo, anunciado esta segunda-feira, prevê que os novos modelos Ford e Lincoln estejam equipados em 2023 com o sistema de infoentretenimento baseado no Android e com a integração das aplicações e serviços da multinacional informática.

Usado será o assistente de voz do Google, assim como o Google Maps como o principal sistema de navegação, sendo ainda acessível ao Google Play Store para adicionar aplicações adicionais aos veículos.

A parceria inclui ainda a Google Cloud como fornecedor da Ford para a sua "nuvem", para armazenar toda a informação recolhida pelos seus modelos automóveis.

Ao nível industrial, a marca oval também tirar proveito da experiência daquela plataforma nos domínios da informação, inteligência artificial e aprendizagem automática dos seus sistemas de produção.

Pretende-se, com esta parceria, acelerar a transformação digital do construtor automóvel, assim como modernizar as suas operações e potenciar as tecnologias nas viaturas conectadas.

Esta ligação é a mais recente das uniões realizadas entre marcas automóveis e empresas tecnológicas para o futuro do automóvel conectado.

Há já vários exemplos como a Microsoft e a General Motors, a Kia e a NVIDIA, que também já tem laços com a Tesla, Daimler, Toyota e BMW, esperando-se apenas a confirmação da associação entre a Apple e a Hyundai.

