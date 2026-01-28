Ford Capri e Ford Explorer estão mais potentes e vão mais longe

Há actualizações em curso em dois "eléctricos" da Ford: as variantes Standard Range do Explorer e do Capri ganham uma bateria LFP redesenhada para maior eficiência, combinado com o aumento da potência e do binário do motor.

Tais evoluções significam que ambos os modelos passam a oferecer mais 70 quilómetros de autonomia para uma distância combinada até 444 quilómetros no SUV, e até 464 quilómetros no SUV coupé com uma única carga.

A experiência de condução ganha também uma nova dinâmica graças ao aumento de potência e de binário para 140 kW (190 cv) e 350 Nm, respectivamente, permitindo acelerar em oito segundos dos zero aos 100 km/hora.

O que não foi explicado no comunicado é se a bateria mantém os actuais 52 kWh, assim como o carregamento rápido a 145 kW DC.

Falta também saber os novos preços das variantes Standard Range dos Ford Explorer e Ford Capri, e quando as reservas abrem.

