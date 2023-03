Depois de algumas dúvidas, foi oficializada a vinda do Ford Bronco para a Europa mas em números muito limitados.

Ford Bronco já é europeu: edições especiais chegam no final do ano

O icónico off-roader estará disponível nas versões Outer Banks e Badlands, ambas equipadas com o bloco V6 Ecoboost biturbo de 2.7 litros.

Com 335 cv de potência e 563 Nm de binário, as avançadas tecnologias de transmissão justificam o epíteto de G.O.A.T (Goes Over Any Type of Terrain).

A justificá-lo está a sofisticada caixa de transferências que incorpora para a tracção integral, o sistema Trail Control e os sete modos de condução.

Detalhes exclusivos

A chegada ao Velho Continente do Ford Bronco, no final deste ano, é marcada pelo First Edition com detalhes exteriores exclusivos e um interior distinto.

Para além da placa com o número de série, conta com capas em neopreno para os bancos, sacos de arrumação nas portas e uma capota amovível em tecido

A vida a bordo é elevada pelo ecrã táctil de 12 polegadas para o sistema de infoentretenimento SYNC4 com câmara de 360 graus.

As quatro portas podem ser desmontadas e os pontos de montagem facilitam a montagem de acessórios de exploração.

As secções elevadas, que indicam o rebordo da carroçaria, também podem ser usadas como pontos de amarração, capazes de suportar até 68 quilos de peso.



Os sacos de armazenamento dedicados, disponíveis para o Bronco Badlands, permitem arrumar as portas de forma segura a bordo.

Outros elementos amovíveis permitem tanto a personalização como um melhor desempenho fora de estrada.

Um dos destaques está na substituição da grelha frontal e do pára-choques por versões alternativas.

Também os alargamentos das cavas das rodas em plástico foram concebidos para serem trocados quando são afectados por pequenas colisões.

Resistente a tudo e a todos

O motor V6 EcoBoost de 2.7 litros que equipa o Ford Bronco, com injecção directa e duplo turbo, debita 335 cv e 563 Nm de binário.



Um bloco de seis cilindros, compactado em ferro-grafite, aumenta a resistência e a rigidez em comparação com as peças fundidas em ferro mas sem qualquer aumento de peso

A válvula de descarga de pressão accionada por via electrónica e o sistema de recirculação de gases de escape de alta pressão aumentam a potência e a eficiência do combustível.

A caixa automática de dez velocidades é de série, e a relação baixa até aos 64,33:1 no modo de redutoras permite-lhe circular a 6 km/hora com o motor a 2.400 rpm.

Além de assegurar um controlo preciso a baixa velocidade, reduz a probabilidade de o motor desligar-se em terrenos mais difíceis.

A variante Bronco Outer Banks está equipada com uma caixa de transferências electrónica de duas velocidades, permitindo a troca entre relações altas e baixas em movimento com um simples toque num botão.



Já o Bronco Badlands acrescenta um diferencial dianteiro autoblocante e um sistema de desconexão da barra estabilizadora dianteira, para proporcionar a máxima articulação em terrenos difíceis.

Além disso, uma caixa de transferência electromecânica de duas velocidades, com modo automático, pode alternar sem problemas a tracção às duas e quatro rodas.

Condução off-roader

Fundamental para ultrapassar os obstáculos mais difíceis está o Terrain Management System, que facilita a selecção dos modos de condução.



Em paralelo aos modos de condução para estrada – Normal, Eco, Sport e Slippery – encontram-se os modos "todo-o-terreno" G.O.A.T.

No Bronco Badlands estão incluídos o Mud/Ruts, Sand, Rock Crawl e Baja, com cada modo a optimizar o acelerador, os pontos de passagem da caixa de velocidades automática e a resposta da direcção de acordo com as condições.

O Bronco também oferece uma Trail Toolbox, composto por sofisticadas tecnologias fora de estrada para o condutor explorar todas as suas capacidades.

Com chegada prevista aos concessionários europeus no final do ano, desconhece-se o preço das diferentes versões para o nosso país.

