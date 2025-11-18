Não será apenas o compacto eléctrico Puma Gen-E a receber a tecnologia "mãos livres" BlueCruise que a Ford estreou no Mustang Mach-E.

Ford alarga BlueCruise a mais quatro modelos para conduzir sem mãos

A partir da Primavera, o sistema avançado de assistência ao condutor também será introduzido nos modelo Puma, Kuga e Ranger hibrído plug-in, desde que equipados com o pacote opcional Driver Assistance.

Primeiro sistema do género a receber aprovação regulamentar na Europa em 2023, o BlueCruise baseia-se nas capacidades do controlo de velocidade adaptativo "inteligente" da insígnia americana.

A solução tecnológica ajuda a controlar a direcção, aceleração e travagem, mantendo o veículo centrado na faixa ao monitorizar as marcações da estrada, e a uma distância segura em relação à viatura da frente.

É ainda capaz de controlar os sinais de velocidade e as condições de trânsito em constante evolução, desde velocidades elevadas em auto-estradas até ao "pára-arranca" nos congestionamentos urbanos.

Quando o BlueCruise está activado numa auto-estrada aprovada como Blue Zone, o condutor pode tirar as mãos do volante e os pés dos pedais, mas sem tirar os olhos da via para evitar qualquer imprevisto.

Na sua estrutura está uma combinação de radares e câmaras para detectar e rastrear a posição e a velocidade de outros veículos na estrada, com a câmara frontal a detectar as marcações da faixa e os sinais de velocidade.

Outra câmara "apontada" ao condutor verifica o olhar e a posição da cabeça, mesmo quando usa óculos de sol, e confirma se mantém os olhos na via enquanto tem as mãos afastadas do volante

O BlueCruise pode ser usado em mais de 135 mil quilómetros de auto-estradas de 16 países europeus, com Portugal incluído; as opções de subscrição e respectivos preços serão anunciados mais perto da data de lançamento.

