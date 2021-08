Flying Spur Mulliner: o luxo ainda mais exclusivo da Bentley

O luxo está ainda mais requintado com o Bentley Flying Spur Mulliner, a ganhar ainda mais relevo pela sua motorização híbrida plug-in.

Apresentado há uma semana na Califórnia durante o Monterey Car Week, a berlina pode ser já encomendada no nosso país, embora os preços sejam ainda desconhecidos.

Estética requintada

Expressão máxima do luxo, são muitas as soluções exclusivas imprimidas no terceiro "elemento" do portefólio Bentley Mulliner Collections.

As jantes Mulliner de 22 polegadas têm um sistema que mantém o símbolo da marca sempre na posição correcta. A grelha do motor e as entradas de ar têm um padrão de malha dupla diamantada e cromada.

As molduras dos espelhos retrovisores são prateadas, e o símbolo Bentley Flying B é incrustado e iluminado electronicamente sobre o capô.

Quanto ao interior, destacam-se as soleiras das portas iluminadas e os tapetes também exclusivos da Mulliner.



Os bancos em pele são propostos com oito combinações de três cores personalizadas, com os revestimentos acolchoados a disporem de 712 pespontos individuais.

As portas têm acabamentos tridimensionais, destacando-se ainda as mesas de piquenique eléctricas para os ocupantes dos bancos traseiros.

O classicismo da Bentley prossegue no painel de instrumentos em LED , com novos e exclusivos gráficos Mulliner. Ao centro do tabliê destaca-se um relógio da Mulliner e o já famoso display rotativo da marca automóvel.





O conjunto é rematado por pedais desportivos, volante aquecido de três raios e em dois tons, e tecto solar panorâmico.

Primeiro híbrido plug-in

Ao nível das motorizações, a principal novidade está mesmo na variante V6 Hybrid, que é uma estreia na divisão de luxo da marca.



O motor de 2.9 litros a gasolina é "auxiliado"por um propulsor eléctrico, alimentado por uma bateria de 14,1 kWh para uma autonomia acima dos 40 quilómetros.

Os 544 cv e 750 Nm de potência e binário combinados permitem ao V6 Hybrid acelerar em 4,1 segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 285 km/hora.





A gama é completada pelo bloco biturbo V8 de 4.0 litros, com 550 cv e 770 Nm, e pelo W12 de 6.0 litros, com dois turbo-compressores, de 635 cv e 900 Nm.

Embora não tenham sido indicados valores, é óbvio que o Bentley Flying Spur Mulliner terá um preço bem superior à versão "tradicional" da marca.

