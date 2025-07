'Final Edition' fecha carreira do Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+

É o toque de finados para o Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ agora que o modelo abraçou o mundo eléctrico na nova geração que já pode ser reservada no nosso país.

Para quem ainda quiser saborear o cheio da gasolina, é proposta a linha Final Edition para o coupé e a shooting brake, enriquecida com detalhes específicos e equipamentos exclusivos para esta série especial.

Equipados com o bloco turbo de 2.0 litros, para uns emocionantes 421 cv e 500 Nm passados às quatro rodas através da transmissão de dupla embraiagem AMG SpeedShift DCT-8G de oito relações, ambas as variantes podem ser reservadas até ao final deste ano.

Impacto visual assegurado

São inúmeros os pormenores a distinguirem toda a ferocidade do CLA 45 S 4MATIC+, como se percebe na grelha frontal com as barras verticais, e nos logótipos AMG do capô e do divisor em cromado preto, sem ignorar os enormes adesivos 45 S nas portas dianteiras.

Os faróis "cortados" de forma acentuada e os farolins com tecnologia LED são realçados pelas cores escuras Manufaktur em cinza magno ou preto nocturno, contrastados com os toques em amarelo nos retrovisores e nas jantes forjadas AMG de 19 polegadas.

Os pacotes Night AMG e Night AMG II reforçam o impacto visual do desportivo com acabamentos em preto brilhante nas caixas dos espelhos laterais, sendo as ponteiras dos escapes em cromado escuro.

O habitáculo segue a mesma filosofia cromática como se percebe nos bancos Performance AMG com estofos em Artico e microfibra MicroCut preta com costuras amarelas que também estão presentes nos painéis das portas e na consola central.

O volante Performance AMG é forrado a pele Nappa e microfibra MicroCut com pespontos em amarelo e detalhes em alumínio, com as soleiras das portas realçadas pela inscrição AMG a amarelo.

Mecânica sem mexidas

Sem surpresa, as alterações imprimidas no Final Edition do AMG CLA 45 S 4MATIC+ são puramente estéticas porque, em termos mecânicos, mantém-se o motor turbo de 2.0 litros com 421 cv e 500 Nm que também equipa os Classe A, GLA, C E GLC.

A ele está combinada a transmissão de dupla embraiagem AMG SpeedShift DCT-8G de oito relações, para levar a berlina e a shooting brake dos zero aos 100 km/hora em 4,1 segundos para uma velocidade de ponta de 270 km/hora.

O AMG Aerodynamics é aqui proposto como pacote opcional, com componentes próprios desenvolvidos em túnel de vento para melhorar as características de condução a alta velocidade.

Entre eles contam-se o divisor ampliado com faixas adicionais em preto brilhante, sendo na mesma cor a asa traseira AMG ampliada na porta da bagageira do coupé ou no prolongamento do tejadilho da shooting brake.

Somam-se ainda o difusor e as entradas de ar laterais em torno das saídas de ar ópticas do avental traseiro, sempre pintadas em preto brilhante.

O Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ é proposto a partir de 99.350 euros na variante coupé, subindo aos 102 mil euros na shooting brake, com as reservas a estarem abertas até ao final deste ano.

