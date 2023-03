Fim-de-semana na neve: Polo Storico exibe ''clássicos'' da Lamborghini

O Polo Storico da Lamborghini arrancou as comemorações dos 60 anos da insígnia italiana no The ICE Concours d’Elegance, realizado em St. Moritz.

Na estância de Inverno suíça esteve em plano de evidência o Miura P400 S ‘Millechiodi’.

Este exemplar construído em 1969 é o espécime que melhor releva o papel de restauro desenvolvido pelo Polo Storico.

Pertença do piloto Bob Wallace, o Miura J original foi recuperado e transformado num P400 S após ter ficado danificado num acidente.

Agora pintado em Verde Scuro em vez do original Blu Notte, foram aplicados tantos rebites para unir os painéis da carroçaria que a alcunha Millechiodi (mil pregos) surgiu de forma natural.

O carro foi restaurado em 2018 e certificado pela Lamborghini Polo Storico em 2020.

