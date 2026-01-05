 Pesquisa
Novos Modelos

Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

10.44h
 
 
Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

Nada como pegar no nome do protótipo Filante Record que recentemente bateu a marca mundial de eficiência eléctrica para baptizar o novo topo de gama da marca do losango.

Construído em parceria com a chinesa Geely na Coreia do Sul, onde primeiro irá ser comercializado, o Renault Filante assume-se como um crossover de alto gabarito que promete luxo e dinamismo.

É a própria construtora a afirmá-lo com um visual imponente e vanguardista por fora, e um interior concebido para o bem-estar dos ocupantes apoiado em tecnologias de ponta.

"Ele ilustra a nossa visão para um crossover carismático e arrojado, integrando de forma perfeita as raízes francesas da marca", explica o director executivo Nicolas Paris da subsidiária sul-coreana da Renault.

O Filante é o segundo modelo projectado a Coreia do Sul, e quinto lançamento duma série de oito planeados no âmbito da estratégia internacional Game Plan 2027 da Renault.

A plataforma Arquitectura Modular Compacta (CMA) está na sua base mas não há qualquer avanço se esta proposta apontada ao segmento E-SUV terá soluções motrizes com "zero emissões".

Todas as informações sobre este SUV premium, incluindo a possibilidade de chegar à Europa, serão reveladas a 13 de Janeiro no portal da construtora francesa, numa transmissão em directo a partir de Seul.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

RenaultRenault FilanteSUV
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Rica prenda: Sergio Ramos ganha Ferrari 12Cilindri de 500.000 euros

Rica prenda: Sergio Ramos ganha Ferrari 12Cilindri de 500.000 euros

VW ID. Polo regressa ao passado com 'cockpit' do Golf dos anos 80

VW ID. Polo regressa ao passado com 'cockpit' do Golf dos anos 80

Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

Filante é o novo SUV 'premium' da Renault… sem Europa nos planos!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.